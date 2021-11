Luis Fonsi se queda con el cubano Carlos Ángel Valdés para los directos de La Voz España

Luis Ángel Valdés Foto © YouTube / La Voz Antena3

¡El cubano Carlos Ángel Valdés continúa en La Voz España! El cantante puertorriqueño Luis Fonsi utilizó su voto durante los asaltos para que el joven cubano represente a su equipo en los tan codiciados directos del concurso televisivo.

Durante los asaltos de la noche de este sábado, Valdés enamoró con una mágica interpretación de "Say you won't let go", de James Arthur, que vino como anillo al dedo a su voz melodiosa y cargada de emoción.

"Eres un ser humano muy dulce y escucharte cantar es como un abrazo eterno, de esos bien buenos. Siempre nos sigues sorprendiendo, eres impecable, eres perfección y eres corazón", le dijo Fonsi.

El joven cubano dedicó un agradecimiento especial al cantante David Bisbal, asesor de Fonsi en esta edición y veterano en este tipo de concursos, por "los consejos y los abrazos".

Valdés había quedado en la zona roja en el programa anterior y tenía que luchar por un puesto en los directos con otros dos concursantes. Fonsi decidió apostar por el cubano por su trayectoria en el programa y dijo que elegir entre los concursantes que quedaban en su equipo fue la decisión más difícil de todas las ediciones de La Voz en las que ha participado. El boricua prometió ayudar en su carrera al miembro de su equipo que dejó ir, el joven Óscar Ettedgui.

Durante su paso por La Voz España, Carlos Ángel Valdés ha sorprendido con interpretaciones tan diferentes como "Evergreen", "Believer" y "Jealous", con la que deslumbró en las audiciones a ciegas.

