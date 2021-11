Nuevo disco de Adele rompe récord de reproducciones y descargas en plataformas de streaming de todo el mundo

30 es el nuevo disco de Adele Foto © Facebook/ Adele

El nuevo álbum de la cantante británica Adele, 30, rompe récords de reproducciones y descargas en plataformas de streaming de todo el mundo a tres días de su lanzamiento en redes sociales y en la página oficial de la artista.

Solo en Spotify, el disco ha sido escuchado más de 200,000 mil veces, en tanto el primer sencillo de la producción “Easy on me” supera las 300 millones de reproducciones.

En este cuarto trabajo de estudio, Adele se presenta más íntima y vulnerable, pues en las 12 canciones que integran el fonograma reflejó las dificultades de su divorcio y sentimientos como el despecho, la melancolía y la soledad.

La intérprete y compositora combina en 30 el piano con incursiones en géneros inexplorados por ella como el reggae, el afrobeat y la música bailable. Su voz profunda y explosiva tiene un cambio sobresaliente en comparación con su discografía anterior.

Según cuenta la artista en su página oficial, los temas tienen un origen particular. Refiere que el primero en la lista, “Strangers by Nature”, habla sobre la aceptación sin prejuicios, desde un homenaje a los musicales de antaño. En tanto, "My Little Love" es una carta a su hijo, en la que incluye conversaciones con el niño para ver su perspectiva sobre la separación de sus padres.

En ese vaivén de emociones llega "To Be Loved", una balada cuyo proceso de creación documentó en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

El disco finaliza con "Love Is a Game", una canción que toma inspiración de los sesenta, del soul y de Amy Winehouse, uno de los referentes musicales de Adele.

El último álbum de estudio de la artista británica fue 25, que salió a la venta el 20 de noviembre de 2015. Dentro de los éxitos del fonograma estuvo la canción “Hello”. Con anterioridad, su disco 21 fue lanzado en enero de 2011 y en su primera semana vendió 208,000 copias en Reino Unido y 352,000 en el mercado estadounidense, convirtiéndose en el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos.

Adele es, además, una de las cantantes más reconocidas de la industria musical contemporánea. Tiene en su haber 15 Grammys, 18 Billboards Music Awards, un Globo de Oro, e incluso un premio Oscar por su canción “Skyfall”.

