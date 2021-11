Daniela Rojo renuncia como coordinadora del grupo Archipiélago

Daniela Rojo con uno de sus hijos Foto © Periodismo de Barrio

La activista cubana Daniela Rojo Varona anunció este miércoles su renuncia como una de las coordinadoras de la plataforma ciudadana Archipiélago.

"Hoy he tenido que tomar una decisión muy difícil. A raíz de problemas personales y familiares me veo obligada a dejar mis funciones como coordinadora en el equipo de Archipiélago. No he tenido ningún problema con los miembros de la plataforma, a los que abrazo fuertemente y les dejo saber que ha sido un gran placer para mí pertenecer a un equipo tan entregado", escribió Rojo en su cuenta de Facebook.

"Mi salida de Archipiélago no tiene nada que ver con un cambio en mis ideas o en mi posición política, pero necesito abrigar a mi familia, la que más ha sufrido este proceso, en especial mis niños", agregó la activista.

"Utilizaré mi tiempo para colaborar en otras funciones, útiles también, pero quizá no tan perseguidas por la Seguridad del Estado como lo está en estos momentos Archipiélago. Mi respeto a quienes continúan en ese y todos los proyectos de la causa de la libertad de Cuba, a la que aún me debo. Seguiré abogando desde mi trinchera por una Cuba plural y democrática y en especial por la liberación de todos los presos políticos", concluyó.

La salida de Rojo se suma a la reciente renuncia del profesor y activista Leonardo Fernández Otaño, quien era otro de los moderadores de Archipiélago. Fernández Otaño anunció este sábado que renunciaba a ser parte de la plataforma, en un ejercicio personal "libre de toda presión" y movido por su vocación social de construir "la Casa Cuba".

Rojo, que también participó en las protestas ciudadanas el 11 de julio y estuvo varios días en prisión por ello, fue secuestrada por la Seguridad del Estado el pasado 12 de noviembre.

"Al parecer la idea del DSE (Departamento de la Seguridad del Estado) no era desaparecerme del todo sino evitar que participara en los eventos de la Jornada Cívica por el cambio, para lo que sabían que estaba dispuesta incluso a acampar en casa de Yunior (García Aguilera) si hubiese hecho falta, me conocen bien", explicó la activista tras ser liberada.

Rojo reveló que en todo ese tiempo no tuve comunicación con su familia, le cortaron el servicio de internet y que su madre le notificaron que estaba 'retenida', no presa.

La plataforma Archipiélago, principal impulsora de la Marcha Cívica por el Cambio que el gobierno cubano consiguió abortar el pasado día 15, atraviesa un proceso de redefinición luego que uno de sus principales promotores, el dramaturgo Yunior García Aguilera, huyese a España el pasado día 16 sin avisar a sus compañeros de la plataforma.

Tras su llegada a Madrid, acompañado de su esposa, García Aguilera hizo declaraciones en las que explicaba que había tomado una decisión personal por considerar que su vida estaba en riesgo y que su voz era más útil denunciando al régimen desde España.

Por su parte, Archipiélago reafirmó recientemente que sigue siendo una plataforma de acción ciudadana para impulsar un nuevo pacto social y un modelo de república que integre a todos los cubanos.