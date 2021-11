Thais Mailén Franco ante amenazas policiales: "me van a tener que arrancar la lengua y los dedos"

La activista cubana Thais Mailén Franco denunció este martes que la Seguridad del Estado le amenazó con encarcelarla por sus denuncias en redes sociales durante una detención de varias horas que sufrió.

Durante una transmisión por Facebook, Franco contó que los agentes fueron a buscarle a su vivienda y le pidieron que les acompañara a una estación de policía, pero que una vez ahí no la interrogaron en una oficina sino en una especie de sótano al que llegaron luego de pasar por los calabozos donde estaban las personas presas. "Como para impactarme de ver las personas detrás de las rejas", dijo.

"A mí no me van a callar, me van a tener que cortar la lengua y los dedos. No me van a callar. (...) Yo no he hecho nada malo. Yo lo único que he hecho es alzar la voz, pedir libertad. Yo no quiero vivir donde hay comunismo, yo no quiero vivir donde hay dictadura", explicó.

Franco fue una de las personas detenidas durante la protesta que tuvo lugar en Obispo, en La Habana, el pasado 30 de abril, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero, quien en ese momento se encontraba en huelga de hambre y bajo acoso policial, y como consecuencia enfrentó varios meses de privación de libertad. Sin embargo, desde que salió en libertad ha continuado su labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos en Cuba y apoyo a disidentes cubanos.

Según dijo en sus redes, ahora las autoridades le advierten le advirtieron que la mantendrán bajo vigilancia, que volverían a cercar su vivienda con policías cuando lo estimaran y que podrían llevarla de nuevo a prisión "por el simple hecho de yo alzar la voz". Además, aseguró que una vez más la amenazaron con sus hijos y amigos y la presionaron para que saliera de Cuba.

"Se los dije bien claro: yo no soy una mala madre, yo sí pienso en mis hijos. Y como pienso en mis hijos quiero que mis hijos vivan en una Cuba libre, donde no haya dictadura, donde por pensar diferente no te caigan a palo, por eso es que yo digo siempre abajo la dictadura", explicó.

Hoy también fue detenido el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, colaborador de ADN Cuba, cuando intentaba ir a visitar a prisión a su colega y amigo Esteban Rodríguez, y durante más de cinco horas permaneció en paradero desconocido e incomunicado.