Artistas cubanos comparten emotivos mensajes de Acción de Gracias

Decenas de artistas cubanos radicados en Estados Unidos celebraron este jueves el Día de Acción de Gracias y no quisieron perder la oportunidad de agradecer en sus redes sociales al público que los sigue tanto dentro, como fuera de Cuba.

A continuación compartimos algunos de estos mensajes de músicos, presentadores, humoristas, actores y actrices de la isla.

Desde horas tempranas de la mañana la actriz Susana Pérez publicó: "Con la salida del sol aprovecho para agradecerle a todos mis seguidores y amigos en este Día de acción de gracias y desearles que pasen un día feliz con su familia comiendo pavo o cerdo pero siempre reconociendo la maravilla que es la vida. Happy thanksgivings".

Asimismo, el cantante Baby Lores deseó a sus seguidores "Buenos días y bendiciones a todos, feliz Happy thanksgiving", dijo en Instagram.

La humorista Cuqui la Mora también compartió sus agradecimientos: "Gracias y Feliz día de acción de gracias. A los que están en mi vida les agradezco todos los días, GRACIAS".

Andy Vázquez no se quedó atrás: "Gracias a mi familia por estos detalles", dijo en Instagram, y mostró su casa totalmente decorada por su esposa e hijos, quienes lo sorprendieron con una increíble iluminación de su hogar.

Daniela, la hija de El Dany, posteó "Happy Thanksgiving, Feliz día de acción de gracias".

La empresaria cubana y novia de Randy Malcom, Annaby Pozo, posteó imágenes de sus hijos y agradeció por ellos "Happy thanksgiving. Forever Grateful for them".

Emilio Estefan, por su parte, publicó un divertido video donde se escucha a sus pájaros cantar. "Happy Thanksgiving!!! En esta casa todos bailan y todos cantan!! Así que de parte de “Cosmo” de @gloriaestefan y nuestra familia… les deseamos un día bendecido y lleno de alegría!! Miremos más hacia lo que tenemos y demos gracias por ello!!! Después de un tiempo tan difícil son muchas las razones para estar agradecidos!!!", expresó.

Camila Cabello también quiso festejar con su público a través de un hermoso video con sus perros. La popular cantante dijo a sus fans: "Tengo mucho que agradecer, pero estoy especialmente agradecida de tener un equipo entero tratando de apoyarme mientras medito ¡feliz día de acción de gracias a todos! ¡Estoy muy agradecida por todos el amor que me envían ustedes, porque escuchan mi música y me apoyan en este viaje creativo de mi vida! A pesar de que no he conocido a muchos de ustedes, ustedes, muchachos, muéstrenme amor, amabilidad y apoyo, ¡yo se los envío a todos ustedes ahora mismo! Después de todo, estamos vivos al mismo tiempo en este mundo loco, confuso y mágico y creo que todos estamos interconectados y nunca estamos realmente solos. Agradecido por mi familia y amigos humanos y mi familia y amigos de plantas y animales. Les envío tanto amor y gratitud hoy".

Chacal tampoco dejó pasar por alto la celebración y afirmó: "HAPPY THANKSGIVING, QUE HOY SE CELEBRE LO BUENO QUE PASÓ Y LO QUE VIENE... LLEGÓ EL PAVO".

Los músicos del dúo Gente de Zona volvieron a agradecer por sus conquistas musicales y por el apoyo de los cubanos con un emotivo mensaje, y una foto donde aparecen, sonrientes, Alexander y Randy Malcom: "¡Hoy más que nunca agradecidos por todo lo que nos ha dado la música! Y por supuesto agradecidos por nuestra salud, nuestras familias y el amor que recibimos a diario. Happy Thanksgiving mi gente. Gracias a Uds por todo el cariño y apoyo".

El cantante y humorista Alexis Valdés también dijo "gracias" a quienes lo acompañan en su carrera y a su público.

"Gracias a mi público, a mis seguidores, a mis fans y a todo aquel que disfruta o apoya o transmite a otros, esas cosas que me salen, la mitad del alma y la mitad del cerebro, con unas formas que pretenden ser arte. Gracias porque me han permitido encontrar y disfrutar de esto que parece ser mi razón principal de estar en la vida: Alegrar la vida de otros mientras intento alegrar la vida", posteó en Facebook.

El cantante y compositor Descemer usó esa misma red social, la más popular en Cuba, para compartir una "canción orgánica que compuse en casa hace unas semanas y quería compartírselas precisamente hoy, el día de #AccióndeGracias! Espero que puedan disfrutarla tanto como lo hice yo mientras le daba vida. Va dedicada a una persona que me ha dado mucho! No diré su nombre, ella sabe con quién es Jjjjj. Feliz día a todos!", comentó.

El presentador Carlos Otero no se quedó atrás y posteó: "Deseo que todos pasen un excelente Día de Acción de Gracias en unión de familiares y amigos. Doy gracias por tener salud, por la bendición de ser Padre, por tener excelentes hijos, por mi familia, por tantos años de trabajo, por vivir en Libertad, por tener amigos, por tener la fidelidad de mi público, por sentir amor y ser amado. Ojalá algún día pueda dar Gracias por tener el privilegio de ver a nuestra Cuba disfrutar de Libertad, Democracia y Derechos Humanos", señaló.

Y para el cierre dejamos la increíble sonrisa del cantante Willy Chirino, quien publicó una hermosa foto familiar y afirmó: "Felicidades a todos en este día de Acción de Gracias."

El Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos y Canadá, al igual que en algunas islas del Caribe, Liberia y por comunidades de inmigrantes estadounidenses y canadienses en México, Centroamérica e Israel. En EE.UU. el festejo tiene lugar el cuarto jueves de noviembre, siendo una tradición que reúne familias a lo largo del país. En muchas casas es común ofrecer una oración de gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. A todos los artistas cubanos radicados en ese país CiberCuba Entretenimiento también les dice "Gracias".

