Aumentan enfermos y muertes por coronavirus en Ciego de Ávila

Laboratorio avileño Foto © Katia Siberia / El Invasor

Las muertes y contagios por coronavirus en Ciego de Ávila aumentaron, en la última quincena, pese a que las pruebas dignósticas disminuyeron de dos mil diarias a menos de la mitad, según datos de las autoridades sanitarias provinciales, glosadas por el periódico El Invasor.

En los últimos 15 días, aumentó la tasa de enfermos, apuntando a que, en menos pruebas, hay más casos positivos, según datos del doctor José Ramón Artigas, del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, que informó sobre nueve fallecidos, en 15 días.

Los diagnósticos han descendido de dos mil pruebas diarias a menos de la mitad, mientras crece el número de contagiados y se produjo un repunte en los fallecimientos; constató El Invasor.

La letalidad de la COVID-19 aumentó al 3.9 por ciento, muy superior a las cifras totales de Cuba, calculadas en 0.86 por ciento; diferencia que el periódico atribuye al tiempo que demoran en ser ingresados los nuevos contagiados, incluidos los ancianos, grupo más afectado por coronavirus.

El Hogar de Ancianos del municipio Primero de enero (antiguo Violeta), con más de 30 positivos marca un hito negativo en la epidemiología de Ciego de Ávila, como apuntó el periódico, que ve con preocupación el hecho de que los nuevos enfermos carecen de nexos epidemiológicos.

Más del 60 por ciento de los viajeros que arribaron en las últimas horas a Ciego de Ávila, no se presentaron ante las autoridades sanitarias correspondientes, un grave incumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos, recuerda el periódico.

Florencia, Majagua y Primero de enero, municipios avileños con mayor incidencia de Covid-19, siguen padeciendo de demoras entre inicio de los síntomas y el ingreso; brecha que podría continuar creciendo, subrayó El Invasor.

Al cierre del 23 de noviembre, Ciego de Ávila había inmunizado al 92 por ciento de la población estimada, con el objetivo de llegar al 100 por ciento, antes del 20 de diciembre, que se realizará en paralelo a la vacunación de refuerzo entre los trabajadores sanitarios y grupos de riesgo, cubierta al 80 por ciento del total.

Roberto, un lector del periódico apoyó el reportaje, escribiendo a pie de página:

"Pues que bueno que sale algo publicado que confirme lo que a ojo de buen cubero se veía...hay incremento de la letalidad a niveles escandalosos comparados con los del país, incluso mayor a los del mundo...¿causas?... La misma irresponsabilidad de siempre...creo que no queda un municipio de esta provincia donde los hogares de ancianos no se hayan contagiados...pura irresponsabilidad... y así seguimos... en fin de año explosión perfecta...lástima que los otros medio de información masiva no divulguen esta información..."