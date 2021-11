Opositora cubana provoca revuelo con supuesto viaje a Nicaragua

Dairis González viajado entre Morón y Ciego de Ávila Foto © Facebook / Dairis González Ravelo

La opositora cubana Dairis González Ravelo desató un revuelo de casi dos horas en Facebook, bromeando sobre un supuesto viaje a Nicaragua, provocando apoyos, reproches y avisos.

Ibrahim Herrera: Sal del infierno, mientras puedas.

Carlos C. Chibas: Tienes todo el derecho, que dios te cuide junto a toda la familia.

María Tita Rodríguez: ¡Que pena!, que caigan en la trampa de la dictadura por el desespero.

Kenia Leiva: Mima bendiciones, pero te advierto que Nicaragua es tan comunista cómo Cuba; vas a cambiar de país solamente, porque el tirano es el mismo, solo que tiene otro nombre.

Idania Izquierdo Miller: Mija, te cuento que está mejor que Cuba, mi hermana vive hace años en Managua y te puedo asegurar que hay de todo y a precios bajos.

González Ravelo zanjó el tema, con otro post, casi dos horas mas tarde, asumiendo que "me digan traidora el que quiera (...) El día que me pueda ir, me voy a ir porque es muy rico criticar y ofender desde alla, pero no saben cual es la triste realidad del cubano que ha pasado de todo por no callar".

La opositora agradeció los buenos deseos a quienes creyeron que viajaba a Nicaragua, aclarando que, a veces, hay que bromear porque -lamentablemente- de nuestras propias desgracias nos reímos.

"Aterrice duro, durísimo, jajajá", concluyó González Ravelo, dando por terminada la broma sobre su supuesto viaje a Nicaragua, aprovechando la reciente decisión del gobierno de ese país centroamericano de eximir de visado a los cubanos.

En julio, la opositora denunció una supuesta agresión de dos mujeres enviadas por la Seguridad del Estado, que le provocaron lesiones oculares.