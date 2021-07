Activista cubana Dairis González denuncia agresión de la Seguridad del Estado

La activista cubana Dairis González Ravelo, residente en Morón, Ciego de Ávila, denunció que en la tarde del 3 de julio fue agredida por dos mujeres vestidas de civil enviadas por la Seguridad del Estado, quienes la golpearon gravemente.

En una directa a través de Facebook la activista contó que dos mujeres la siguieron al salir de su casa y la agredieron frente a la farmacia, adonde ella se dirigía a comprar las íntimas (toallas sanitarias).

"Yo iba caminando y estas dos mujeres, morenas ellas, me atropellaron y me tumbaron el teléfono", relató.

Ella se agachó a recoger el equipo y cuando les reclamó porque no habían pedido disculpa, ambas comenzaron a agredirla salvajemente. Dice González Ravelo que la golpearon con algún objeto que ella no vio, pero que era de cristal porque le quedaron vidrios en los ojos.

"Estas mujeres estaban preparadas, no fue una bronca callejera, yo no las conozco y yo conozco a todas las personas de Morón porque me paso el día en la calle", señaló.

La activista fue rescatada por otras mujeres que estaban en la cola de la farmacia y llevada al policlínico, donde le sacaron los vidrios del ojo, le pusieron colirio anestésico, y la curaron.

El esposo de esta cubana regresó a la cola para investigar y una testigo del hecho le confirmó que las agresoras caminaron dos cuadras y se subieron a un auto color blanco que las estaba esperando.

El activista Omar Ortega, quien también es de Morón, denunció que las mujeres "no dijeron una palabra y los golpes fueron de un militar preparado, por eso sabemos y estamos convencidos que son militares vestidas de civil".

Asimismo, el joven advirtió a la seguridad del estado de Morón que no accederá a ninguna citación. "No voy a permitir que ningún policía o miembro del estado se acerque a un metro de mi persona, se los advierto voy a responder violentamente ante cualquier intento de agresión, no les voy a permitir nada. Yo no compro con la dictadura ni con el órgano represor, ustedes sobran en este país ustedes ya no tienen poder sobre mi persona", subrayó.

El pasado martes González Ravelo aseguró que pasaría a otro nivel de oposición al régimen de Cuba y pidió a "quien quiera tirarse para la calle" unirse a su causa.

"Estoy cansada de pasar hambre, miserias y quedarme como si nada, mientras que otros cubanos, que no hacen nada ni salen a reclamar, son los mismos que clavan el puñal hasta atrás al cubano de a pie porque reciben remesas y combos", afirmó ese día en su perfil de Facebook.

González Ravelo se caracteriza por sus denuncias y fuertes declaraciones en redes sociales. Hace algunas semanas, mientras estuvo en un centro de aislamiento por Covid-19, denunció que una mujer llevaba cinco días allí sin atención médica, y este domingo confirmó que la señora, de 52 años, finalmente había fallecido.

En ese contexto el régimen cubano ha incrementado la represión contra activistas y opositores en la isla.