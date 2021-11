Mensaje de Biden a la nación sobre variante Ómicron: La mejor protección es tener la pauta completa de vacunación

El presidente Joe Biden en su mensaje a la nación Foto © Captura de video Twitter / @POTUS

El presidente Joe Biden envió un mensaje a los estadounidenses ante la amenaza que supone el descubrimiento de la nueva variante de la COVID-19, denominada como Ómicron, pidiendo que no cunda el pánico, que están trabajando en todos los frentes, e insistiendo en tener la pauta completa de vacunación como mejor protección contra la nueva variante.

“Cuando fui electo juré que iba a ser honesto con los ciudadanos. Hoy vengo a hablarles de la nueva variante Ómicron del coronavirus detectada la semana pasada en Sudáfrica”, comenzó diciendo el mandatario en una rueda de prensa celebrada este lunes, en la que estuvo flanqueado por el Dr. Anthony Fauci, asesor médico principal del gobierno de Estados Unidos.

Agradeciendo la transparencia y la rapidez del gobierno sudafricano, algo que les permite a los estadounidenses “actuar rápido frente a nuevas amenazas”, Biden detalló las acciones tomadas por su administración desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificara la existencia de la nueva variante hace apenas 72 horas.

Entre las decisiones tomadas, Biden informó que se han restringido los viajes provenientes del sur del continente africano. Sin embargo, “mientras estas medidas pueden frenar el avance de la nueva variante, no pueden prevenir del todo su aparición”. En ese sentido, el presidente valoró que estas medidas les permiten ganar algo más de tiempo para tomar más decisiones y ejecutar acciones, y convencer a las personas sobre la importancia de estar vacunados.

No obstante, previendo que tarde o temprano Estados Unidos se verá afectado por la variante Ómicron, como lo estuvo con la variante Delta, Biden quiso lanzar tres importantes mensajes a sus ciudadanos para prepararlos ante un nuevo escenario de rebrote pandémico.

1- “Esta variante es una razón para preocuparse, no para entrar en pánico. Tenemos las mejores vacunas, los mejores científicos y los mejores medicamentos del mundo. Y aprendemos más cada día que pasa. Y lucharemos contra esta nueva variante con todo el conocimiento y la velocidad que permita la ciencia, no con caos y confusión. Lo hicimos con la anterior y lo haremos aún mejor en esta, ofreciendo información veraz y actualizada”.

2- “La mejor protección –sé que están cansados de oírme decir lo mismo- es estar completamente vacunados y recibir una dosis de refuerzo. La mayoría de los estadounidenses están completamente vacunados, pero les falta la dosis de refuerzo. Si eres mayor de 18 y ya tienes la pauta completa, ve y ponte la dosis de refuerzo. Es gratis y hay más de 800 puntos donde las ponen”.

“Una pauta completa y reforzada es la mejor protección contra el coronavirus”, insistió el presidente. “Pónganse las dosis de refuerzo; si no están vacunados, ahora es el momento de hacerlo. Como medidas extra de protección, por favor, usen sus máscaras en interiores o cuando esté rodeado de otras personas. Se protege usted y protege a los demás”.

3- “En el caso -esperemos que no sea el caso- de que las vacunas y dosis de refuerzo no funcionen frente a la nueva variante, aceleraremos el desarrollo y entrega de nuevas vacunas. En el momento actual, el Dr. Fauci no las cree necesarias, pues las actuales vacunas reducen el riesgo de contagio con la nueva variante y con la dosis de refuerzo se reduce aún más”.

“Pero, en caso de que no fuera suficiente, mi administración está hablando con las farmacéuticas Pfizer y Jhonsson & Jhonsson para hacer planes de contingencia. Y desarrollaremos nuevas vacunas o dosis de refuerzos si hicieran falta. Y pediremos a la FDA y a los CDC que evalúen estos productos lo más rápido posible, sin saltarse ningún paso requerido para garantizar su eficacia y seguridad. Repito: en caso de que sea necesario”, insistió.

De igual forma, el mandatario informó que el próximo jueves tendrá una guía completa de actuación que ha pedido a su equipo. Asimismo, insistió en la importancia de que todos los países del mundo avancen en el proceso de vacunación.

“Para vencer a esta pandemia tenemos que vacunar al mundo también, y EE.UU está liderando ese esfuerzo. Hemos distribuido gratuitamente más vacunas que todas las que hayan distribuido todos los demás países en conjunto. Es una obligación moral y una razón práctica para proteger a nuestros ciudadanos”.