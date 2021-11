Farruko complace a una joven fanática y hace su primer TikTok con ella: "Me veo ridículo y tengo cero coordinación"

Farruko con una fan bailando Foto © Instagram / Farruko

Cada vez son más los artistas que se rinden ante los populares bailes de la plataforma de TikTok con el fin de entretener a sus fans y demostrar sus habilidades en materia de danza. Pero ese no es el caso de Farruko, que no se había atrevido a hacer una de las coreografías de la plataforma hasta que una pequeña fan se lo pidió...

El artista puertorriqueño se había resistido a realizar una coreografía de baile hasta hace tan solo unos días, cuando en un encuentro con una joven fanática ella le pidió realizar un baile juntos para la plataforma, y el resultado es para morirse de risa.

Fue el mismo Farruko el que quiso compartir este divertido momento con todos sus seguidores y publicó el vídeo en el que le vemos con la emocionada fan. Durante el baile se queja de lo rápido que hay que bailar y es que el cantante reconoce que la coordinación no es lo suyo...

"En mi vida había hecho un TikTok y esta fanatiquita me hizo hacer uno. No podía decirle que no, sí me veo ridículo y tengo 0 coordinación. Pero si eso la iba a hacer feliz, tenían que ver su cara de emoción", dijo el intérprete de "Pepas", que no tiene ningún problema en reírse de sí mismo y de su baile y le pidió a sus fans que le "destruyan" con sus burlas en el tablón de comentarios. Lo que, efectivamente, ocurrió.

Sus seguidores no pudieron evitar hacer bromas del baile del boricua y sacaron su ingenio para echarse unas risas a su costa, pero más que burlas o comentarios divertidos, lo que abunda en el tablón del post son los mensajes en los que aplauden su gran humildad por regalarle a su fan un momento que nunca olvidará.

"Nada más y nada menos que humildad", "Esto te hace gran persona", "La humildad primero, después la movie", "Humildad 100%" o "Eso sí es ser completo, esa niña va a recordar eso siempre", son algunos de los comentarios que se leen junto al gracioso y simpático clip de Farruko, que no perdió la sonrisa en ningún segundo que estuvo bailando con la niña.

