Universitarios exigen libertad para estudiante de arte Abel Lescay, preso por el 11J

Abel Lescay, detenido el 11J Foto © Facebook/Abel Lescay

Universitarios exigen la libertad del estudiante de arte Abel Lescay, detenido desde el 11 de julio por salir a manifestarse pacíficamente en la ciudad de Bejucal, provincia de Mayabeque.

“Los jóvenes de Reclamo Universitario, coherentes con el legado de Mella y la verdadera juventud revolucionaria, no abandonaremos jamás a ningún compañero de nuestras aulas. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional por Abel Lescay. Lo queremos libre y en la universidad”, expone este miércoles el perfil de Facebook de este grupo en la red social.

Igual explican que el estudiante de Música en la Universidad de las Artes - Instituto Superior de Arte (ISA) “salió a manifestarse el 11 de julio como cualquier otro ciudadano, no atentó contra ningún tipo de propiedad y la Fiscalía General de la República de Cuba lo acusa de los cargos: desacato a la figura básica, desacato a la figura agravada y desorden público, por los cuales le piden siete años de prisión”.

Recordaron también que, “tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado durante la noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid 19 durante el arresto”.

Lescay podría perder su carrera en caso de ser declarado culpable y condenado a siete años de cárcel, tras ser juzgado durante los días 5 y 6 de diciembre próximos en el Tribunal Provincial de Mayabeque.

“No podemos pensar al opresor solamente como el burgués de siempre, la burocracia también oprime”, añadieron, además.

Lescay tiene 23 años y también es graduado de Piano en la Escuela Nacional de Arte (ENA).

El joven estudiante desde el 18 de julio está en prisión domiciliaria a la espera de su juicio.

En estos meses dijo haber recibido el respaldo de sus profesores y de la decana del ISA, donde estudia.

"Mi decana me apoya muchísimo, la escuela se ha portado muy bien", aseguró.

"Cuando me sacaron de mi casa supe que había algo raro, pero pensé que me iban a soltar el mismo día, que era una cosa normal. Pero cuando me empezaron a dar tonfazos me di cuenta de que estaba en una situación que no me esperaba", relató a la revista Rialta Magazine.