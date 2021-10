Fiscalía pide 7 años de cárcel para estudiante del ISA que se manifestó el 11J

Abel Lescay Foto © Abel Lescay / Facebook

Un joven cubano que participó en las protestas contra el régimen el 11 de julio en el municipio Bejucal podría ser condenado a siete años de prisión.

"La Fiscalía me pide 7 años por decirle maricón a un policía el 11J", denunció Abel González Lescay en su muro de Facebook.

El joven, estudiante del Instituto Superior del Arte (ISA), ha sido acusado por la Fiscalía Provincial de Mayabeque de los delitos de desacato, desorden público, propagación de epidemias e instigación a delinquir.

"A mi amigo Omar le piden 6 años por haber marchado el 11J", denunció en otro post, sin dar más detalles.

En entrevista concedida al portal digital Diario de Cuba, González Lescay precisó que otros manifestante que también estuvieron presos tras el 11J salieron en libertad y solo les pusieron una multa.

"La única diferencia entre ellos y yo es que tienen un video mío diciéndole maricón a un policía", aclaró.

El imputado, que desde el 18 de julio pasado está bajo régimen de prisión domiciliaria, contrató los servicios de una abogada del bufete de Bejucal para que lo represente en el proceso. La fecha del juicio no ha sido anunciada.

En estos meses ha recibido el respaldo de sus profesores y de la decana del ISA, donde estudia.

"Mi decana me apoya muchísimo, la escuela se ha portado muy bien", aseguró.

González Lescay fue violentamente arrestado en su casa el 12 de julio a las seis de la mañana. Un policías entró directamente a su cuarto y sin siquiera dejarlo vestirse, totalmente desnudo, lo cogió por el pelo, lo esposó y lo montó en la patrulla. Estuvo preso siete días, durante los cuales fue maltratado física y verbalmente.

"Cuando me sacaron de mi casa supe que había algo raro, pero pensé que me iban a soltar el mismo día, que era una cosa normal. Pero cuando me empezaron a dar tonfazos me di cuenta de que estaba en una situación que no me esperaba", relató a la revista Rialta Magazine.

En esa semana también se contagió de coronavirus y vivió en carne propia el desprecio de las autoridades policiales. Según su testimonio tuvo que "dar tremendo berro para que apareciera" un médico.

El joven aparece con el número 3 en el listado preliminar de la organización independiente Cubalex, que ya ha contabilizado 1,131 detenidos por las protestas del 11 de julio, de los cuales más de 550 siguen en prisión.

"Detenido en DTI San José de las Lajas. No les han permitido visita de nadie, solo que están bajo investigación y el proceso toma de 72 horas a 7 días. Liberado el 19/07. Estuvo en la prisión del Sida con síntomas de coronavirus", describió Cubalex.

En su testimonio publicado por Rialta, González Lescay subraya que él jamás agredió a nadie ni tiró piedras. Junto otros cientos de manifestantes se pararon frente a la unidad de la Policía y cantaros el himno nacional a los agentes.

"La policía no salió hasta el final, hasta que Díaz-Canel dio la orden de combate esa. Todo estaba bien. Llegó mucha más gente, éramos como ochocientas", comentó sobre los sucesos de ese día.