Inmortal Tony Oliva sobre su selección al Salón de la Fama: “Me puse dichoso”

En un despilfarro de modestia, el legendario Tony Oliva consideró que la fortuna lo ayudó a ser elegido este domingo para el Salón de la Fama de Cooperstown, un derecho que el outfielder cubano se ganó sobradamente en los terrenos con la franela de los Minnesota Twins.

En exclusiva para CiberCuba, el oriundo de Pinar del Río confesó que el visto bueno del Comité de Veteranos para su exaltación al templo de los inmortales “es una cosa que uno nunca se imaginó que sucedería. Yo jamás jugué pelota organizada en mi país. Veía los juegos de aquella liga profesional y solo soñaba con estar en uno de esos clubes, especialmente en el Cienfuegos porque contaba con Camilo Pascual y Pedro Ramos”.

Novato del Año en 1964 y ocho veces asistente al Juego de Estrellas, Oliva -quien hace poco tiempo ofreció una entrevista para El Francotirador de este sitio web- añadió que “llegué aquí y después de jugar tantos años, puse números que la gente empezó a valorar para el Hall de la Fama y me dije que quizás algún día me llegaba esa oportunidad. Y hoy me puse dichoso”.

Cuestionado sobre tal calificativo -“dichoso no, usted dio muchos palos en Grandes Ligas”, le dije del otro lado de la línea telefónica-, el tres veces campeón de bateo aceptó que “eso es verdad, pero igual tuve suerte de que me eligieron y de que no eligieron, por ejemplo, a Dick Allen. Creo que él debiera ser electo en la próxima ocasión, al igual que mi compatriota Luis Tiant, que logró unas estadísticas tremendas”.

Luego de referir que al momento de revelarse su nombre en el programa de MLB Network recibió infinidad de llamadas de felicitación y fue acosado por la prensa, el estelar de 83 años reconoció sentirse “muy alegre” de que otro cubano, el ya fallecido Orestes Miñoso, también resultara ganador en las boletas del Comité de la Era de los Días Dorados.

“Hacía rato que Minnie Miñoso debía haber estado ahí, y me pone contento saber que por fin entró al Salón. Como mismo te digo del pitcher Jim Kaat, que fue mi compañero de equipo durante más de una década y esperó unos cuantos años para entrar”.

Tony Oliva cerró su tránsito por el mejor béisbol del mundo con slash line de .304/.353/.476 en 15 temporadas.

Junto a él y Miñoso, el Comité de la Era de los Días Dorados también seleccionó a Kaat y a Gil Hodges, al tiempo que por el Comité de la Era de los Primeros Días obtuvieron boletos a la inmortalidad Bud Fowler y Buck O'Neil.

Hasta ahora, Cuba tenía a cuatro jugadores en el Salón de la Fama. A saber, Tany Pérez –seleccionado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América- y Martín Dihigo, José de la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente, exaltados por el Comité Especial de las Ligas Negras.

También forman parte del selecto recinto de Cooperstown el empresario Alex Pompez y el narrador y comentarista beisbolero Rafael "Felo" Ramírez.