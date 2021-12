Madre de adolescente preso en Cuba por el 11J denuncia amenazas de la Seguridad del Estado

Bárbara Ferrat y su hijo Jonathan Torres Foto © Facebook/Bárbara Ferrat

Bárbara Farrat Guillén denunció que la Seguridad del Estado la amenazó con negarle la entrada a la prisión donde se encuentra detenido su hijo menor de edad por participar en las protestas del 11J.

“Me acaban de informar que si seguía publicando en las redes no me iban dejar entrar a Manto [Negro] el viernes a ver a mi hijo, a lo cual respondo lo siguiente: YO el sábado empiezo la huelga, quería hacerla en una iglesia o en mi casa, pero de no poder entrar la voy adelantar (a una MADRE no se le dice eso). OJO con la visita el viernes”, expone Farrat Guillén en su perfil de Facebook.

La madre de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, igual declaró al portal de noticias Cubanet que “no me van a callar, pueden venir a amenazarme 20 veces, porque no hay nada en esta tierra, mientras tengan a mi hijo Jonathan Torres Farrat preso, que me haga callarme”.

Bárbara Farrat comentó al citado medio que la Seguridad del Estado le pidió que hiciera un video en el que hablara bien de Cuba, pero, dijo, “yo no tengo nada bueno que hablar de este país y muchísimo menos cuando a mi único hijo me lo tienen preso. Esa es la cosa más absurda que se le puede pedir a una madre”

Aclaró que ella sería incapaz de boicotear la visita para ver a su hijo este viernes en la prisión de Manto Negro, en La Habana, ante el supuesto de la Seguridad del Estado de que ella va a ir a “formar una revuelta”.

“Señores, yo sería incapaz de jod… la única hora y media que yo tengo para estar con el ser que yo más amo en esta tierra y para los agentes de la Seguridad del Estado que piensan que yo voy a hacer algo, yo nunca jod… la visita de mi hijo”, puntualizó Ferrat Guillén.

También comentó que ella lo único que quiere es que liberen a su hijo. “Yo ni estoy buscando visa, ni estoy buscando coro, yo lo que estoy buscando es que suelten a mi hijo, que tiene una hipertrofia en el ventrículo izquierdo del corazón, que es asmático y así me lo tienen preso. Si ustedes quieren que yo me calle, que no tenga más seguidores, suelten a mi hijo”, demandó, además.

Asimismo, dijo, que el gobierno de Cuba “está acojon… y no quiero que me vuelvan a chantajear con la visita de mi hijo, que es lo único que yo tengo sagrado, porque me voy a poner en las redes sociales que no voy a parar”.

Añadió que nunca ha querido buscar seguidores, porque lo único que ha pedido como madre es que compartan sus videos. “Ahora están acojon… porque han visto que me hecho viral, pero yo no me he hecho viral buscando seguidores, me he hecho viral porque la gente se están dando cuenta en Facebook que tienen preso a un menor enfermo”, explicó en sus declaraciones.

“Ustedes quieren esconder que mi nieto nació desde el 27 de octubre y que tiene tremendo catarro por ir a ver a su papá. Quieren esconder que les supliqué que trajeran a mi hijo para que inscribiera a mi nieto y me dijeron que no podían porque no había petróleo, pero cómo había para el 15 de noviembre para que no me dejaran salir de mi casa”, expuso Ferrat Guillén en su intervención en el canal de YouTube del citado medio.

Igual detalló que si el 10 de diciembre no la dejen entrar a Manto Negro, “me voy a quedar afuera de la prisión y ahí mismo voy hacer la huelga. No voy a ninguna iglesia, ahí me van a tener que matar, tan sencillo como eso”

Este lunes Bárbara Ferrat anunció que iniciaría una huelga de hambre y de sed este 11 de diciembre para exigir la liberación de su hijo.

“Yo me pongo en huelga de hambre el día 11 porque el día 10 es la visita del niño y quiero personalmente de decirle que no sé si yo pueda ir a otra visita, informárselo”, informó en esa ocasión a CiberCuba.

En ese anuncio, explicó que su huelga se realizaría en una iglesia, pero sin precisar en cuál, porque la intención es hacerla pública, en un lugar de libre acceso, para que las personas “puedan visitarnos para que se den cuenta que es verdaderamente una huelga, tanto de comida como de agua”, precisó.

Bárbara Ferrat ha realizado dos ayunos para visibilizar la situación de su hijo, y el 2 de diciembre último recibió la visita de un oficial de la Seguridad del Estado, quien intentó persuadirla de que abandonara su campaña.

“Él me dijo que tratara de entender que al final lo único que estaba era perjudicándome”, recordó, a lo que la madre respondió: “He logrado tener la atención de usted”.

Jonathan es parte de los 1315 detenidos en Cuba por participar en las manifestaciones del 11J, según el listado de la organización defensora de derechos humanos, Cubalex.

De ese total, aún más de 600 está recluidos, incluidos más de 10 menores de 18 años.