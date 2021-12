Cantante cubana Eme Alfonso rechaza que denuncias de abusos se asuman como "chismes de mujeres"

Eme Alfonso Foto © Facebook de la artista

La cantante cubana Eme Alfonso rompió el silencio tras las denuncias de abuso sexual que pesan sobre el trovador Fernando Bécquer y que han generado ebullición en las redes sociales.

Alfonso confesó que tuvo que esperar unos días para poder decir algo porque "sinceramente la rabia no me dejaba pensar con claridad" y para hablar de estos temas "hay que tener la mente fría porque mucha gente no está educada y no entiende por qué estas situaciones de violencia hacia las mujeres generan tanto alboroto".

La artista recalcó que las mujeres necesitan unirse y decir "basta" para que las denuncias de abusos y violencia no sigan siendo considerados "chismes de mujeres", un comentario relacionado con las palabras del cantautor Ray Fernández, quien ha sido uno de los principales defensores de Bécquer y aseguró que él no cree en "chanchullos de mujeres".

Sobre los cuestionamientos que pululan en redes sobre las víctimas, Eme destacó que "cuando una mujer decide hablar sobre una mala experiencia causada por un maltrato, físico o psicológico no hay nada que decir, no hay nada que opinar y no hay colores en estos relatos, existe solo ese horizonte oscuro por el cual las víctimas han canalizado sus traumas. Es nuestra responsabilidad profundizar, empatizar y llegar hasta el fondo de estos sucesos. Creo que es la única acción decente y humana posible".

La cantante añadió que las mujeres "vivimos rodeadas de situaciones machistas, es nuestro pan de cada día" y que ella elige "luchar con todas mis fuerzas y usar todas mis herramientas para erradicar de raíz esta desigualdad que no hemos elegido".

Si no acabamos de unirnos seguirán ignorando cada historia, seguirán tratándose como “chismes de mujeres” y “problemas personales”. Somos millones y millones y sé que es imposible obviar un mensaje tan claro y directo, BASTA. Nuestras hijas, amigas, madres, hermanas, parientas, primas y vecinas merecen vivir tranquilas y protegidas. Merecemos más, merecemos verdaderas leyes que nos amparen", recalcó.