Miley Cyrus dice estar enamorada del nuevo novio de Kim Kardashian

Miley Cyrus junto a Pete Davidson y Kim Kardashian Foto © Instagram/Miley Cyrus - Kim Kardashian

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus dijo estar enamorada de Pete Davidson, el supuesto novio de Kim Kardashian, en una emisión del popular programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, al que ambos asistieron para presentar un especial de Navidad de la cadena NBC que conducirán juntos.

Cyrus logró sonrojar al comediante, que se puso de pie y agradeció el tema con un reverencia al talento musical de la actriz, famosa por sus polémicas y por interpretar a Hannah Montana cuando era una adolescente.

La afamada intérprete dijo que desearía ser ella la protagonista del romance con Davidson, comediante y actor, mientras le dedicaba la canción "It Should Have Been Me", de Yvonne Fair y hablaba sobre las contadas fotos de paparazzi de la supuesta pareja.

Pete, ¿cómo pudiste hacerme esto?", dijo Miley al final de su presentación, mientras ponía en aprietos a Davidson, pues su relación con la más famosa de las Kardashian todavía no ha sido confirmada por ninguno de los dos. Al parecer todo fue una broma entre ambos artistas, quienes solo comparten una bonita amistad.

La ex de Kanye West aún no ha publicado fotos junto a su supuesto novio en las redes sociales, aunque sí han salido juntos en imágenes de otras celebridades. Una fuente cercana a la famosa dijo que el romance entre Pete y Kim va viento en popa, a pesar de los múltiples esfuerzos públicos del rapero por reconquistar a su exmujer.

“Pete es exactamente lo que Kim necesitaba después de su divorcio, alguien que la hiciera reír y con quien pudiera divertirse”, aseguró la misma fuente a People. “El fin de su matrimonio fue un momento muy oscuro para ella y Pete ha sido el mejor antídoto”.

En febrero de 2021, Kim pidió la separación oficial del rapero, tras siete años de relación y cuatro hijos en común. Ambos acordaron mantener el asunto de forma amigable y compartir la custodia de los pequeños. Este sería el tercer divorcio de Kim que antes estuvo casada con Damon Thomas y luego con Kris Humphries, antes de irse al altar con West, en 2014.

La estrella (famosa gracias a su programa Keeping Up With The Kardashians, que pronto dejará de emitirse) apareció junto a Pete Davidson en noviembre de este año y de momento parecen compartir muchas risas y paseos por Nueva York y California.

La primera vez que se les vio juntos fue en el especial de Kim Kardashian en el Saturday Night Live donde protagonizaron un sketch sobre Aladino que acabó en beso. Pete Davidson ya estuvo comprometido en 2018 con la estrella del pop Ariana Grande.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.