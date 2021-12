Ulises Toirac: "La tarea ordenamiento ha demostrado que de ordenar, nada"

Ulises Toirac Foto © Facebook/Ulises Toirac

Ulises Toirac ironizó este lunes sobre el anuncio por parte del gobierno cubano de nuevas medidas para rectificar el ordenamiento monetario, algo que en opinión del humorista confirma que "la tarea ordenamiento ha demostrado que de ordenar, nada”.

Esa fue la conclusión de Toirac tras recordar que a pesar de “una espectacular masa de especialistas y agrónomos y campesinos y jefes y... el copón y la vela con tronco de estudio para incentivar la producción... Y abastecer los mercados... Pasan casi las cuatro estaciones y el tomate vale más que Vivaldi con violín y to”.

A continuación reproducimos la reflexión teñida de humor de Toirac, para quien en Cuba “el marabú no retrocede ni las vacas paren ni el café crece ni el despegue viene ni el dólar se va...”

Me suena en el hipotálamo la canción de Pablo Milanés incluso el sentimiento con el que la voz del trovador canta los versos "el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos.. " cuando leo que se van a aplicar "medidas para rectificar el ordenamiento monetario" porque el objetivo del ordenamiento "no se ha logrado en su totalidad"...

Ahí me levanto, voy al baño, me pongo a orinar y me quedo mirando el azulejo que me queda a la altura de los ojos.... Mi mente se pierde un tin... Raudas pasan todas las rectificaciones de errores y "ahora si"... las leyes, las distintas etapas... Y en el último año, la culminación de un estudio de diez (años) para implementar la tarea ordenamiento que en un año ha demostrado que de ordenar... Nada... incluso luego de implementarla, en marzo aproximadamente... una espectacular masa de especialistas y agrónomos y campesinos y jefes y... el copón y la vela con tronco de estudio para incentivar la producción... Y abastecer los mercados... Pasan casi las cuatro estaciones y el tomate vale más que Vivaldi con violín y to.

Y es como si la cosa fuera para las tortugas galápagos... Esta vez sí... pero luego no.... y vamos a meterle por aquí pa que se enderece por allá... Y resulta que se joroba más... y Pablito cantando y yo mirando el azulejo que está más en blanco que los que manejan la bolaíta.

Y el marabú no retrocede ni las vacas paren ni el café crece ni el despegue viene ni el dólar se va...

Y me parece que están tratando de que el olmo dé peras inventando unas leyes económicas que no superan el estado larvario para demostrar que tampoco es por ahí... Y entonces hay que improvisar pa' ver cómo sale el chorizo del lado de allá....

Y Pablito vuelve a repetir el cabrón verso y ya yo me oriné las manos.

En los comentarios, una internauta observó que "el reordenamiento es como una serie de Netflix, cuando piensas que lo has visto y escuchado todo sale otra temporada. Con los mismos actores viejos y de ideas arcaicas que están cansados de saber que No Funciona pero la idea es seguir en el papel protagónico".

"Acabando con los sueños, la niñez, la juventud y la vejez de un país entero. Generación tras generación cantando los mismos versos tan bien escritos nunca antes tan mal vividos que ya citó anteriormente el escritor de tan interesante reflexión. No puedo reír y llorar al mismo tiempo”, añadió la aplaudida comentarista.

Rectificación de ordenamiento monetario

El gobierno de Cuba anunció este lunes que prepara nuevas medidas para rectificar el ordenamiento monetario tras reconocer que su aplicación fue un fracaso. El primer ministro Manuel Marrero presentó un informe de rendición de cuentas que debe ser discutido por los diputados a la Asamblea Nacional, en el que admite que el objetivo del ordenamiento no se ha logrado en su totalidad, y que hay que "rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre varios elementos de su diseño inicial".

El documento explicó que el citado plan económico tuvo problemas tanto en su diseño como en su implantación que generaron resultados no deseados y múltiples insatisfacciones en el pueblo.

Marrero detalló que los problemas principales del ordenamiento monetario estuvieron relacionados con precios excesivos, viejas insuficiencias en el sistema empresarial estatal e insatisfacciones con los nuevos salarios, entre otros males.

No obstante, el gobierno cubano mantiene el objetivo de colocar al CUP como centro del sistema financiero tras eliminar la doble moneda, transformar los ingresos de la población y eliminar gradualmente subsidios y gratuidades, aunque intentado "detener la espiral inflacionaria".