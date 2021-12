Nueva tiradera en el género urbano: Al2 El Aldeano carga contra El Taiger en su tema "Felina"

Tiradera de Al2 a El Taiger Foto © YouTube / Al2 El Aldeano

Otro enfrentamiento entre artistas cubanos viene calentando las redes sociales desde este fin de semana: el rapero Al2 El Aldeano y el reguetonero El Taiger.

Los problemas entre ambos artistas se dieron a conocer luego de que Al2 publicara un mensaje para el reguetonero en sus historias de Instagram, en el que el rapero le reprochaba haberse metido con su familia y lo acusaba de "chivatón".

"Nunca me metí contigo asere, tú sí con mi familia públicamente, porque a mis difuntas tías y a mi madre quien las invitaba era Damián, no tú", escribió Al2 en referencia a los conciertos de Damián y El Taiger cuando conformaban el dúo Desiguales, y a un comentario de El Taiger sobre que él invitaba a Al2 a sus conciertos en la Casa de la Música de Galiano.

"Tú has chivateado a tantos hombres felina, al gato con botas no le va a quedar una raya ni para jalar", advirtió El Aldeano, dejando entrever que se aproximaba una de sus potentes tiraderas.

Posteriormente, El Taiger compartió una captura de pantalla que muestra que Al2 lo bloqueó en Instagram, y escribió: "Ya me extrañaba a mí que tú me etiquetaras sabiendo lo incómodo que soy yo". El reguetonero dejó claro que él no piensa responder con música sino "con guerra".

En una directa en sus historias, el cantante dijo que para que le hiciera una tiradera a Al2 y quedara demostrado que es "un animal", el rapero tenía que pagarle.

Este martes, Al2 lanzó en su canal de YouTube la tiradera titulada "Felina", en la que acusa a El Taiger de tener que ver con el encarcelamiento de Panter Rodríguez, uno de los presuntos miembros del movimiento Clandestinos, quien recibió una pena de 15 años por vandalizar con sangre de cerdo bustos de José Martí en La Habana, y poco después su madre denunció a CiberCuba que le estaban fabricando un delito de drogas para aumentar su sentencia.

"Esto se lo quiero dedicar a mi hermano Panter y a todos los hombres que confiaron en ti y hoy están presos por tu culpa, chivatón", dice Al2 al inicio del tema, en el que también acusa a El Taiger de maltratar físicamente a sus parejas.

"Ya no vas a tocar música, ahora vas a tocar fondo", le advirtió El Aldeano.

Con "Felina", Al2 suma un nuevo artista cubano a su cementerio de tiraderas. El rapero ha dedicado fuertes barras a El Insurrecto, Osmani García y más recientemente Yomil. También protagonizó un enfrentamiento con Descemer Bueno, a quien dedicó el tema "Desemen", junto a Silvito El Libre.

