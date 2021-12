Vuelos entre Cuba y Nicaragua confirmados en diciembre

Avión de Conviasa (referencia) Foto © Wikimedia

La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos (ECASA) informó este miércoles las fechas en que finalmente la aerolínea Conviasa volará entre La Habana y Nicaragua en lo que resta de diciembre.

ECASA anunció vuelos para los miércoles 15, 23 y 29 con destino a Nicaragua desde el Aeropuerto José Martí; y los sábados 11, 18, 25, con similar trayecto.

La ruta Managua-Habana está programada para los jueves 16, 23 y 30 y los sábados 11, 18 y 25.

La forma en que ECASA anunció los vuelos entre La Habana y Managua ha generado gran confusión entre los interesados, al no mencionar a La Habana y aludir a vuelos “desde Caracas hacia Managua” y viceversa.

Ante el aluvión de preguntas en Telegram, la empresa estatal de servicios aeronáuticos se ha visto obligada a aclarar que “el vuelo llega desde Caracas a La Habana y sale de La Habana hacia Managua”.

No obstante, la aclaración no mejoró el ánimo de decenas de internautas que reclaman que lo anunciado en realidad son reprogramaciones de pasajeros que no pudieron volar por el coronavirus, y que todavía no se están comercializando vuelos para viajeros nuevos.

“Todavía están reprogramando, dicen. Yo llevo un mes yendo al centro de negocios y no avanza nada", se quejó un internauta.

"¿Cuándo van a vender pasajes para Nicaragua? Llevan un mes reprogramando. ¿Hasta cuándo es esto?", cuestionó otro en la misma línea.

“¿Por qué las aerolíneas dicen que no tiene pasaje y luego la gente en a calle los tiene en 1,800 y 1,900 dólares? No entiendo nada", se quejó una mujer.

La aerolínea explicó en una nota publicada en su web a comienzos de este mes que tendrán preferencia para comprar pasajes las personas que se vieron afectadas por la suspensión de los vuelos en enero de 2021, quienes podrán cambiar sus billetes para otra fecha "sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria".

La reprogramación aplica para boletos adquiridos para volar hasta marzo de 2021. La nota añade que "en caso de no tener fecha prevista su boleto tiene validez de un año contando desde la fecha de emisión". También se puede realizar cambio de ruta sin cobro de penalidad, solo pagando diferencia de tarifa en el caso que aplique.

El pasado 7 de diciembre ECASA anunció que Conviasa retomaría vuelos entre La Habana y Managua, interrumpidos por la pandemia de coronavirus.

La aerolínea solo exigirá a los viajeros presentar un PCR negativo realizado en un plazo inferior a las 72 horas antes del vuelo.

"Vamos a estar reprogramando vuelos a las personas que ya tenían comprado. En caso de fallos, irán vendiendo boletos a los de la cola normal", precisó una empleada ante un grupo de personas concentradas en las inmediaciones de la oficina de la aerolínea, ubicada en el Centro de Negocios Miramar, en La Habana.

El Gobierno de Nicaragua anunció el 22 de noviembre “libre visado” para ciudadanos cubanos, en lo que calificó de medida “humanitaria”.

La noticia generó un revuelo inmediato entre los cubanos interesados en viajar a la nación centroamericana tanto para comprar mercancías y luego revenderlas en la isla, como entre quienes desean viajar a Nicaragua para iniciar una ruta migratoria hacia Estados Unidos.

Desde el anuncio de libre visado, decenas de cubanos han hecho colas en las oficinas de Conviasa y en las de Copa Airlines para intentar comprar pasajes a Nicaragua.