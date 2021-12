Balsero se somete a operación en Bahamas para no regresar a Cuba

Adrián de Jesús Delgado Valdés Foto © Cortesía para CiberCuba

Un balsero cubano que se encuentra en un centro de detención de Nassau, en Bahamas, fingió sufrir un dolor de apendicitis y llegó incluso a someterse a una intervención quirúrgica con tal de evitar su devolución a Cuba junto al resto de sus compañeros.

Adrián de Jesús Delgado Valdés, de 39 años, relató a CiberCuba vía WhatsApp que el pasado 21 de octubre él y otros cubanos que viajaban en una embarcación rústica rumbo a Miami, cuando fueron detectados en aguas bahamenses, a unos 40 km después de pasar la isla de Anguila.

Balseros cubanos en Bahamas. Foto: Cortesía para CiberCuba

"Desde esa fecha estoy en el centro Carmichael Road, y ya el día 23 del mes pasado mis compañeros han sido repatriados a Cuba", afirmó.

Adrián de Jesús dio las gracias a los doctores del hospital Princess Margaret por el gran trabajo que hicieron con él.

Sus problemas empezaron al día siguiente de la operación, cuando fue trasladado de nuevo al centro de detención, donde no le han dado atención ni medicamentos.

Cicatriz de la operación de apendicitis. Foto: Cortesía para CiberCuba

"Me han dejado sin comer en varias ocasiones y he pedido hablar con el jefe del centro y ha sido por gusto, ninguna respuesta se me ha dado. Igual he pedido hablar con los encargados del refugio y tampoco, siempre me engañan", detalló.

El balsero denunció que los guardias del centro tratan a los reclusos nos tratan como perros, se burlan de todo lo que sucede allí y no les dan oportunidad de hablar con el jefe ni tampoco los escuchan.

"Nos tiran el agua y la comida al suelo como si fuéramos perros. (...) Todo el tiempo nos maltratan y se burlan de nosotros. Y yo no quiero regresar a Cuba, pero tampoco me dan la oportunidad de hablar con las personas del refugio. Por eso fingí dolor, para ser operado y no regresar a Cuba y ganar tiempo a ver si podía ver a las personas del refugio", concluyó.

El pasado 24 de noviembre llegó a La Habana un avión procedente de Bahamas con 61 migrantes cubanos que fueron deportados de ese país por su condición irregular.

Se trataba de la operación número 60 de repatriación durante este año, en el que hasta ese momento habían sido devueltos un total de 1,255 cubanos.

El grupo estaba integrado por 57 hombres y cuatro mujeres, la mayoría eran oriundos de Ciego de Ávila, y el resto pertenecía a Mayabeque, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey y Holguín.

Una vez realizado el PCR y el chequeo migratorio, los ciudadanos fueron trasladados a sus respectivas provincias, indica el reporte, según reportó el noticiero de televisión.