Actualizan sobre grupo de balseros cubanos que habían salido rumbo a Jamaica

Seis balseros cubanos que habían zarpado desde Pilón, en la provincia de Granma, con la esperanza de alcanzar Jamaica, fueron encontrados sanos y salvos en alta mar, según confirmó en redes sociales el periodista Mario J. Pentón.

El caso, rodeado inicialmente de incertidumbre y versiones alarmantes, ha sido objeto de actualización tras un breve episodio de angustia familiar y confusión pública.

Desmienten rumores de crimen en alta mar

Durante varias horas, circuló en redes sociales una versión no confirmada que sugería la posibilidad de un crimen cometido en alta mar, generando una fuerte preocupación entre los familiares de los migrantes.

Sin embargo, Pentón aclaró que “versiones muy graves” difundidas en las últimas horas “no son ciertas”, en referencia directa a esos rumores.

“De acuerdo con lo que me dijeron dos familiares con los que acabo de hablar por teléfono, un petrolero los recogió en alta mar y los regresó a Cuba”, precisó el periodista, citando como fuente a Wilmer Leandro Leyva Pérez, identificado como sobrino de una de las migrantes rescatadas.

Aunque no ofreció detalles sobre la identidad de los viajeros ni las condiciones del rescate, Pentón subrayó la importancia de no contribuir a la desinformación.

“Es importante decir que esas versiones no están confirmadas por ninguna autoridad y que ya han sido desmentidas por los familiares”, indicó.

En su mensaje final, apeló a la sensibilidad colectiva ante este tipo de situaciones:

“Entiendo la angustia, el miedo, la desesperación de quienes esperan noticias desde Cuba, pero también es clave no difundir información que no está verificada, porque detrás de cada nombre, hay padres, hijos, familias enteras”.

¿Son los mismos balseros repatriados a Cuba por EE.UU.?

Pese a la confirmación del rescate y retorno de estos seis cubanos, no está claro si se trata de las mismas personas repatriadas este viernes por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), tras ser interceptadas a 64 kilómetros al sur de Cuba.

La USCG informó en su cuenta oficial de la red social X que una operación de interdicción marítima había culminado con la detención de seis migrantes cubanos que trataban de abandonar la isla, pero no hicieron alusión a que fuera un petrolero quien rescató a los migrantes, lo que plantea la duda sobre si se trata del mismo caso.

La devolución a Cuba fue realizada por la tripulación del cutter William Trump, una embarcación frecuentemente utilizada en patrullajes del Caribe.

“Los socios continúan patrullando el Caribe y más allá, disuadiendo la migración ilegal y protegiendo las fronteras marítimas de Estados Unidos”, indicó la USCG al informar sobre la operación.

Pocas horas después, el Ministerio del Interior (MININT) de Cuba confirmó la devolución de los migrantes, apuntando que en la mañana de este 19 de diciembre estaba prevista la devolución por el puerto de Orozco, en el municipio Bahía Honda, Artemisa, de seis migrantes que fueron interceptados en el mar tras realizar salida ilegal de Cuba.

La fuente oficial precisó que con esa devolución, sumarían 1,669 repatriados en lo que va de año.

Sin embargo, ni las autoridades cubanas ni las estadounidenses han confirmado si estos seis devueltos son los mismos que partieron desde Pilón rumbo a Jamaica.

La coincidencia numérica y temporal alimenta la duda, pero los datos disponibles hasta el momento no permiten confirmarlo.

Contexto: Un flujo migratorio en caída, pero con causas intactas

Desde la llegada de Donald Trump al poder en enero de 2025, la migración marítima cubana ha registrado una caída abrupta.

Los reportes de la Guardia Costera reflejan un descenso casi total en el número de balseros interceptados y repatriados, una tendencia que coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la nueva administración republicana.

El incremento de los controles fronterizos y las operaciones de interdicción marítima ha hecho que las rutas tradicionales hacia Estados Unidos sean más peligrosas y menos transitables. Sin embargo, los factores que alimentan el éxodo desde Cuba siguen vigentes.

La persistente crisis económica, caracterizada por la escasez de productos básicos, servicios colapsados, inflación descontrolada y una sensación generalizada de inseguridad, continúa empujando a cientos de cubanos a arriesgar sus vidas por mar.

A esto se suman la represión política, la falta de libertades y el deterioro del tejido social, que convierten la migración en una vía de escape desesperada.