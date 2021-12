Denuncian corte de internet a Carolina Barrero tras interrogatorio con Seguridad del Estado

Carolina Barrero, activista y curadora de arte Foto © Facebook / Carolina Barrero

Activistas cubanos denunciaron en las redes sociales que la curadora de arte Carolina Barrero se encuentra incomunicada tras asistir a un interrogatorio en la estación policial de Zapata y C, La Habana.

El apagón tecnológico a Barrero afectaría también a su padre, con el presunto objetivo de evitar que trascienda lo que se habló durante ese diálogo con la Seguridad del Estado, según denunciaron varios activistas en sus perfiles sociales.

"Carolina Barrero está incomunicada en su casa luego de que la interrogara la policía política cubana ayer en la tarde. Le cortaron el internet a ella y a su papá para que no contara nada", escribió en Twitter la activista Daniela Rojo.

En otro post, pero esta vez en Facebook, Rojo detalló que la Seguridad del Estado le tiene tanto miedo a Barrero y su familia que le limitaron el acceso a la red de datos móviles, mientras continúan los acosos y chantajes.

"La luz que desprenden seres como ella no hay violación a los derechos que la opaque", escribió.

La historiadora de arte Anamely Ramos denunció también la situación en Facebook y aseguró que el interrogatorio "fue muy duro, lleno de amenazas" y agregó que Barrero contará todo "cuando pueda".

La última publicación que hizo Barrero en su perfil de Facebook es poco antes del interrogatorio con la SE, cuando denunció que la línea telefónica amaneciera cortada.

"No es casual que sea antes de acudir a la citación. No sé qué tramarán, pero evidentemente va de que no lo pueda contar", agregó.

CiberCuba intentó contactar con la curadora de arte y activista, sin embargo, al momento de redactar esta nota no había contestado nuestros mensajes.

Carolina Barrero recibió este lunes una citación y se presentó en la estación de policía de Zapata y C, La Habana, sin que haya trascendido hasta el momento lo que se conversó en ese interrogatorio.

Sobre ella recae una acusación de "instigación a delinquir" tras intentar participar en la protesta pacífica que se convocó para el 15N en toda Cuba, aun cuando los policías que la vigilan le impidieron avanzar en la vía pública.

Durante meses ha permanecido bajo arresto domiciliario y se le acusó de “clandestinidad de impresos” tras imprimir una imagen de José Martí cubierto de estrellas, con la que pretendía homenajear el natalicio del héroe cubano.

Participó en la protesta pacífica del 27N y se convirtió en una de las coordinadoras de la plataforma con igual nombre y pidió ante la sede de la Asamblea nacional del Poder Popular la dimisión del ministro Alpidio Alonso, por arrebatarle de un manotazo el teléfono a un periodista independiente.

El corte del servicio telefónico o la restricción a la red de datos móviles es una estrategia del gobierno cubano contra activistas y opositores, con la complicidad del monopolio de las telecomunicaciones de la Isla.

La medida cuenta con el rechazo de países democráticos, como Estados Unidos, que ven en ello una acción represiva y la vulnerabilidad de los ciudadanos que se ven incapacitados para contar al mundo las violaciones de derechos humanos que comete el Estado comunista.

ETECSA culpa de estos cortes selectivos a problemas en la red o acciones de mantenimiento y nunca ha reconocido que se trata de una medida de represión a los que piensan diferente.