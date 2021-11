Carolina Barrero recibe citación policial por marchar el 15N

Carolina Barrero Foto © Facebook/Carolina Barrero

La historiadora del arte, curadora y activista cubana Carolina Barrero informó en sus redes sociales que este lunes recibió una citación policial para que se presente en la estación de Zapata y C. La causa: haber salido a marchar el pasado 15 de noviembre.

“Sobre las 4 de la tarde un policía vino a entregarme una citación por mi salida a marchar el pasado 15 de noviembre. El órgano de instrucción de Villa Marista a marchar llama instigación a delinquir”, dijo Barrero.

La activista también criticó que la citación no cumplía con los requerimientos legales mínimos ("Entre otros errores y faltas, la citación no tenía escrito el lugar donde debía ir. El oficial me dijo que Zapata y C, a la vez que reconocía que ni cuño tenía y que volvería mañana") y recordó a las autoridades que para que una citación policial sea válida, tiene que estar firmada por el instructor penal a cargo de la investigación o por un fiscal.

“Quiero recordar a la administración policial que las citaciones han de estar firmadas por el instructor penal que lleva la investigación o por un fiscal o asistente de fiscal. No puede hacerlo un tercero que luego ni estará presente”, aseguró.

“Eso se llama usurpación de cargos y es un delito, uno demasiado frecuente en las citaciones por motivos políticos”, agregó.

El pasado 15 de noviembre Carolina Barrero resultó detenida mientras intentaba ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente por las calles de La Habana en apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago.

Barrero fue una de los activistas detenidos el 15N por intentar expresarse libremente, aunque fue liberada luego de 24 horas secuestrada por la Seguridad del Estado.

“Pasé la noche en el centro de investigaciones del Vivac, recluida en un pabellón sola con un guardia en la puerta. Esta tarde la instructora penal que abrió el expediente a Hamlet Lavastida me levantó una denuncia formal por el presunto delito de instigación a delinquir y me impuso una medida cautelar”, escribió Barrero tras ser liberada.

“Marchar por la liberación de los presos, por el respeto de nuestros derechos civiles y políticos no es delito. Delitos son los actos de repudio, las patrullas fuera de las casas, la criminalización de una parte de la ciudadanía por ejercer su voluntad y derecho de manifestación”, agregó la activista, quien se negó a regresar a su casa si antes no retiraban la vigilancia policial que ha mantenido la Seguridad del Estado durante seis meses.

Desde que participara en la protesta del pasado 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio de Cultura (MINCULT), Barrero ha sido detenida, amenazada y acosada en numerosas ocasiones.