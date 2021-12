Camionero cubano habla desde la cárcel: "Es como tirar mi vida al vacío"

Foto © Collage YouTube/screenshot-

Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, condenado a 110 años de cárcel por accidente múltiple en Colorado en el que murieron cuatro personas, dijo sentirse destruido por la sentencia, y aseguró que es como tirar su vida al vacío.

“Lo primero que pasó por mi mente es que se me acabó la vida, me siento mal, me siento destruido”, dijo el joven de 25 años en declaraciones desde la prisión al programa Primer Impacto, de Univision.

“Estoy en shock y no lo creo. Es como tirar mi vida por un vacío”, añadió.

Durante la entrevista vía telefónica el cubano cuestionó la condena que le impusieron comparándola con la que le dan a asesinos, que en ocasiones es mucho menor.

“¿Por qué no me quitan la vida?”, llegó a preguntar, teniendo en cuenta que a priori el tiempo de condena que le han aplicado supera lo que le resta de vida.

"Me estoy muriendo en vida", ya había dicho Aguilera poco antes de recibir la inesperada sentencia y de pedirle perdón a las familias de las víctimas por la tragedia de abril del 2019.

“Mi hijo no es un asesino para incriminármelo tantos años”, dijo por su parte Oslaida Mederos, madre del joven, quien también concedió una entrevista al citado medio, en la que indicó que el joven es un hijo muy bueno y que desde que sucedió el accidente llora mucho por él todas las noches.

Rogel Lázaro Aguilera-Mederos se reunirá con nuevos abogados para apelar el caso y su familia ha hecho un llamado a congresistas que les puedan ayudar.

Petición de clemencia en Change.org

Mientras tanto, una petición en la plataforma Change.org que pide clemencia para el camionero cubano se acerca a los 3 millones de firmas.

Heather Gilbee, residente en el estado donde ocurrió el fatal siniestro, inició una campaña dirigida al gobernador del estado, Jared Polis, así como a los tribunales del condado de Jefferson, que pide conmutación por tiempo cumplido fuera de la cárcel u otorgar indulto a Aguilera-Mederos.

“Hice esta petición porque soy nativa de Colorado, que cree que este hombre no es un criminal y esto fue solo un accidente. No soy pariente de Rogel, ni de nadie de su familia, simplemente creo que no merece su sentencia o estos cargos”, dijo Gilbee.

La petición subraya que el joven no tiene nada en su historial de manejo ni antecedentes penales, que el accidente no fue intencional ni fue un acto criminal, y resalta que no hubo consumo de drogas ni de alcohol por parte del conductor.

La publicación admite que fue un incidente muy trágico porque se perdieron vidas, pero subraya que “nadie más que la empresa de camiones para la que trabajaba debe ser responsable de este accidente”, y que dicha empresa "ha tenido varias inspecciones desde 2017, con varias infracciones mecánicas”.

“Rogel no es un criminal, la empresa para la que trabajaba conocía las leyes federales que regulan la conducción de camiones, pero no las cumplieron”, concluye la petición, iniciada hace más de tres años, pero que recién ahora, tras el anuncio de la condena de 110 años, ha tomado auge.

Según un portavoz de Change.org citado por Telemundo 51, la petición a favor de Aguilera es la que ha tenido más apoyo en el sitio web en todo 2021. Solo en una hora, el pasado miércoles más de 45,000 personas la firmaron.

Al ser preguntado en una intervención pública sobre qué decisión tomará sobre esta petición, el gobernador Polis se limitó a decir que la va a leer, que va a estudiarla y que preparará una propuesta.

La sentencia interpuesta esta semana contra el conductor cubano ha acaparado atención de varios medios estadounidenses y puso en la agenda pública la necesidad de replantear las leyes de sentencia mínima obligatoria en Colorado.

Medios locales recuerdan que hay dos tipos de clemencia contra un reo en ese estado: la conmutación y el indulto. Un indulto se puede otorgar después de una condena y es un perdón público de un delito una vez cumplida la sentencia, mientras que la conmutación es la modificación de la sentencia.