Últimas palabras de Vicente Fernández fueron para despedirse de su esposa

Vicente Fernández Foto © Flickr Creative Commons

Las últimas palabras del cantante mexicano Vicente Fernández fueron para despedirse de María del Refugio "Cuquita" Abarca, su esposa y compañera de vida durante más de 50 años, según dio a conocer el sacerdote Óscar Sánchez Barba.

La declaración del religioso, encargado de la extremaunción del artista, también desmintió varios rumores sobre la verdadera causa y fecha del deceso, pues aseguró que el “Charro de Huentitán” estuvo hasta el último día en su casa de Jalisco, rodeado de sus hijos, nietos y amigos más cercanos.

"Me llamó Gerardo [Fernández] desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía: 'Que, si puedes venir a darle la unción de los enfermos', pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando", señaló el sacerdote a Telemundo.

Asimismo relató que al llegar a la vivienda del artista, de 81 años, encontró a la familia reunida en su habitación, hablándole al oído y despidiéndose. Piensa que, aunque haya estado sedado, parecía consciente de quienes se hallaban a su lado y lo que le decían.

Fernández falleció en la madrugada del 12 de diciembre, fecha en que los mexicanos veneran a la Virgen de la Guadalupe.

El cura afirmó que todos estaban muy afectados y que le puso los santos óleos al cantante. Relató además que fue un día muy especial, pues se celebra a la Virgen de Guadalupe y Vicente Fernández era muy devoto a esa santa. “Son momentos muy fuertes, que tuve el privilegio de estar ahí, porque ellos me llamaron", agregó.

El conocido Rey de las Rancheras, sufrió un grave accidente en su casa, que le produjo un traumatismo raquimedular. Admitido en el Hospital Country de Guadalajara, estuvo conectado a ventilación mecánica y realizó rehabilitación física y pulmonar.

A pesar del cuidado de médicos y otros especialistas, no logró superar el padecimiento. Su muerte causó gran conmoción entre los mexicanos, artistas internacionales y otros seguidores de la larga carrera de Fernández.

En medio del luto la familia del artista ha agradecido las muestras de cariño del público. Su hijo Alejandro Fernández, publicó en Instagram un emotivo mensaje de despedida.

El también cantante, acompañó sus palabras con un hermoso video con imágenes de él junto a su padre, en diferentes etapas de su vida, desde que "El Potrillo" era tan solo un niño, hasta las últimas veces que compartieron el escenario juntos.

Junto al clip, Alejandro quiso dirigirse a sus millones de fans para recordarles que hay que aprovechar cada segundo de vida, pues nunca sabemos cuándo será el último día de alguien.

“Y solo queda decir que amen y aprovechen cada segundo a sus seres queridos. Recuérdenles cuán importantes son para ustedes, y disfrútenlos a diario. Yo siempre disfruté al mío”, escribió el artista, de 50 años.

