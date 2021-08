Operan de urgencia a cantante mexicano Vicente Fernández tras sufrir accidente

Vicente Fernández Foto © Instagram del artista

El cantante de rancheras Vicente Fernández fue operado de urgencia luego de sufrir un accidente doméstico, en su rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara, que le dañó las cervicales, según informó su familia.

El accidente ocurrió el pasado viernes, cuando el reconocido artista mexicano resbaló en su habitación y se golpeó en la cervical con el escritorio.

"Fue un accidente ahí en el rancho, en su cuarto, tuvo una lesión que se la corrigieron y ya ahorita está respondiendo bien, fue de una cervical. Se cayó en su recámara, no fue en el baño, y se pegó en el buró", dijo su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., a medios locales.

"Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero tenemos fe en que todo va a salir bien, todo va caminando bien. Mis hermanos y yo estamos comunicados todo el tiempo. Todos estamos viniendo a visitarlo a la hora que nos permiten", añadió.

"Estamos preocupados, toda la familia, no nada más mi mamá. Está en terapia intensiva. Intubado no está, tiene oxígeno, como todos los pacientes que están en terapia. No está operado más que de las cervicales", precisó.

Alejandro Fernández, que se encontraba en Europa, adelantó su regreso a México para poder estar con su padre.

Vicente Fernández, de 81 años, estuvo también hospitalizado en julio debido a una infección urinaria.

