Mujeres familiares de presos políticos de La Güinera denuncian injusticias en procesos penales

Un grupo de mujeres cubanas se reunió este viernes en el barrio La Güinera, en La Habana, para denunciar las injusticias que consideran que se han cometido en los procesos judiciales contra miembros de sus familias que son presos políticos de las protestas del 11 de julio, informó en Facebook el grupo de trabajo independiente Justicia 11J.

"Los manifestantes de La Güinera representados han sido mayormente procesados en los Expedientes de Fase Preparatoria (EFP) No. 145D/2021 y No. 145C/2021 y son acusados del delito (contra la Seguridad del Estado) de sedición, por el que 141 personas pudiesen enfrentar hasta 30 años de cárcel (o la muerte) por los hechos de julio", precisó este sábado el colectivo.

Las mujeres que participaron en la reunión, de la cual se realizó un video que aún no ha podido ser difundido íntegramente por problemas de conexión en la isla para compartir el material, son Reina Rodríguez Simón, madre de Yasier Arnardo Córdova Rodríguez; Tereza Rodríguez Simón, madre de Emiyoslan, Mackyanis y Yosney Román Rodríguez; Yusmila Robledo Sama, esposa de Osvaldo Lugo Pita; Idarmis Ramírez Sama, tía de Dayán Jesús Ramírez Rondo; Lázara Yuneisis Robledo Sama, esposa de Jose Antonio González Guerrero; Servilla Pedroso Araujo, madre de Eloy Bárbaro Cardoso; y Lidia Pérez, madre de Carlos Arberto Hernández Pérez.

"Nosotras hemos hecho cartas, nosotras no somos contrarrevolucionarias. Nosotras hemos ido por todos los canales habidos y por haber, hemos cumplido con todos los procedimientos y nadie nos ha escuchado y nos han citado a la fiscalía y nadie nos da respuesta. Nosotras no estamos de acuerdo en el momento en que estaban, en el lugar en que estaban, y tampoco estamos de acuerdo con que los traten como delincuentes y contrarrevolucionarios", dijo una de las mujeres que aparecen en la grabación, que es esposa de un preso político.

De acuerdo con Justicia 11J, a sus familiares les piden condenas de entre 15 y 26 años de privación de libertad. "Ellas necesitan visibilidad y acompañamiento de la sociedad civil cubana, de medios de prensa, y de organizaciones internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos", aseguró el comunicado, que invitó también a firmar una petición en la plataforma change.org.

"No son contrarrevolucionarios, no son delincuentes, no son terroristas. Nunca han pisado una estación de policía. Todas las compañeras que ustedes ven en estos momentos son vinculadas a la sociedad", expresó la esposa.

Su reclamo principal es que las autoridades escuchen sus historias y voces. "Ellos no pueden ser condenados a 20 y 25 años de privación de libertad porque ellos no son delincuentes. Tienen que leerse su historial, tienen que ser profundos en la investigación de estos compañeros", sostuvo la misma mujer.

"Yo no estoy de acuerdo. Yo crecí en las filas del Ministerio del Interior de este país y soy esposa. Estoy subiendo sacos a un compañero que es humilde, trabajador. Tengo tres niños, mi casa se me está cayendo arriba y aun así, yo sigo siendo revolucionaria, como las demás compañeras que me acompañan aquí. Es injusto, injusto, lo que están haciendo con estos jóvenes", afirmó.

Además, pidió a la comunidad internacional que les apoyara en sus demandas y, al presidente Miguel Díaz-Canel, que les escuchara. "No somos contrarrevolucionarias. No vamos a permitir seguimientos, no vamos a permitir ni policías ni jefe de sector en las puertas de nuestras casas, porque no somos contrarrevolucionarias. Somos funcionarias y trabajadoras de este país. Trabajadoras sociales, maestras, enfermeras, necesitamos que se nos escuche, no los pueden condenar, y vamos a estar con ellos hasta el final", insistió.

En los comentarios a la publicación de Justicia 11J varias personas expresaron su desacuerdo con que se empleara como argumento para exigir justicia el hecho de no ser "contrarrevolucionaria". "Señoras, por Dios, todo ser humano tiene derecho a no estar de acuerdo con un gobierno. Ser contra de esa supuesta Revolucion no es un delito, es un derecho de ustedes reclamar justicia para sus familiares sin que se les cuestione, pero si tienen miedo a que piensen que son contra de la supuesta Revolucion no lograrán nada", señaló un usuario.

"Solo lamento de que digas que seas revolucionaria, o sea que aun con esto que esta pasando sigues apoyando a esos asesinos. Mi familia es del grupo de La Güinera y se enfrentan a 20 y 23 años de privación de libertad. (...) Yo estoy del lado de los que se oponen a esos asesinos", indicó otra persona.

Por su parte, el periodista independiente Boris González Arenas dijo entender "perfectamente" a esas mujeres: "no son periodistas ni viven en el extranjero, tienen menos de sesenta años y desde que nacen les han dicho lo mismo en los libros de texto, las reuniones laborales, la televisión y la radio. No veo nada raro en que el día que deciden alzar su voz lo hagan identificándose con la revolución".

"Por si fuera poco, ellas han despertado de pronto a la magnitud de la injusticia y veo muy normal que teman por sus hijos si no se pronuncian así. Este es un video valiente. Conozco presos políticos por los que sus padres no se han pronunciado jamás", agregó.