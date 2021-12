Convocan manifestación en Colorado para pedir modificación de sentencia para camionero cubano

La plataforma “Colorado sin fronteras, unidos por México” ha convocado a una manifestación el lunes 27 de diciembre a partir de las 6:00 pm (hora local) en la ciudad de Golden, en Colorado, para exigir una sentencia justa para el camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, condenado a 110 años de cárcel la pasada semana.

“Con el debido respeto que se merecen las familias afectadas por el trágico accidente ocurrido en la Interestatal 70 en abril de 2019, hacemos una cordial invitación a la comunidad en general para que se una a la manifestación que se llevará a cabo para pedir una sentencia justa para Rogel Aguilera-Mederos”, escribieron los organizadores en Facebook.

Está previsto que los participantes se reúnan en el estacionamiento de Park-and-Ride a las 10 am para dirigirse luego partir en caravana hacia el Palacio de Justicia del condado de Jefferson, según precisaron en un video las tres mexicanas que organizan el evento.

Aunque la plataforma que ha ideado la convocatoria está enfilada principalmente a causas sociales mexicanas, “Colorado sin fronteras, unidos por México” en los últimos días se ha hecho eco de la petición de una sentencia justa para el camionero cubano, que fue condenado a más de un siglo de cárcel el 13 de diciembre por accidente múltiple en Colorado en el que murieron cuatro personas.

Petición de clemencia en Change.org

Mientras tanto, una petición en la plataforma Change.org que pide clemencia para el camionero cubano supera los 4 millones y medio de firmas y se ha convertido en una de las que ha recibido más apoyo en la historia de la plataforma.

Heather Gilbee, residente en el estado donde ocurrió el fatal siniestro, inició una campaña dirigida al gobernador del estado, Jared Polis, así como a los tribunales del condado de Jefferson, que pide conmutación por tiempo cumplido fuera de la cárcel u otorgar indulto a Aguilera-Mederos.

La petición subraya que el joven no tiene nada en su historial de manejo ni antecedentes penales, que el accidente no fue intencional ni fue un acto criminal, y que no hubo consumo de drogas ni de alcohol por parte del conductor. Admite que fue un incidente muy trágico porque se perdieron vidas, pero subraya que “nadie más que la empresa de camiones para la que trabajaba debe ser responsable de este accidente”, y que dicha empresa "ha tenido varias inspecciones desde 2017, con varias infracciones mecánicas”.

El periodista Yesmani Gomez, de Telemundo Denver, citó un caso reciente donde un conductor estadounidense fue condenado a cinco años de cárcel por un accidente donde murieron cinco personas.

Al ser preguntado en una intervención pública sobre qué decisión tomará sobre la petición en Change.org en favor del camionero cubano, el gobernador Polis se limitó a decir que va a leerla y estudiarla y que preparará una propuesta.

El camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera-Mederos dijo sentirse destruido por la sentencia y aseguró que es como tirar su vida al vacío.