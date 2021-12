¿Los cubanos extrañan el CUC?

Billetes de cinco pesos convertibles Foto © Pixabay / Mich52413

Cubanos se mostraron nostálgicos en internet con el CUC, moneda que desapareció oficialmente en la isla con la aplicación de la llamada Tarea Ordenamiento.

"Te extraño tanto, amigo", escribió en Facebook el internauta Luis Ernesto Álvarez, quien además compartió la foto de un "chavito", como popularmente se le conoció a la moneda de un CUC que circuló en la isla.

Captura de pantalla de Facebook

Álvarez recordó que con ese CUC podía comprarse una libra de cerdo, una cerveza de la marca Cristal o Bucanero o una malta; y con el cambio le alcanzaba para unos chicles.

El usuario de la red social también rememoró cuando la moneda le permitía comprar cuatro pizzas de 6 pesos o una cajita de comida que incluía arroz, bistec o fricasé, vianda y ensalada.

"Éramos tan felices, y pensar que cuando andábamos con 20 como tú, éramos los dueños de la calle", finalizó el cubano.

Tras publicar el texto, otros usuarios de la red social compartieron sus recuerdos y vivencias con el CUC.

"Una vez me encontré uno de esos cruzando la calle, casi me mata un carro por recogerlo, pero valió la pena, me compré 5 croquetas del DiTú y una lata de refresco tuKola... Qué tiempos cuando la croqueta estaba buena", escribió un internauta que se identificó como Adrián Padron Lorenzo.

Por su parte, Idania Taureaux Tito escribió: "Éramos ricos y no lo sabíamos, cuántos padres con esa sola moneda llenaban los ojos de alegría de sus hijos cuando al salir del trabajo comprábamos confituras para ellos, cuanta tristeza hoy".

Similar fue el dolor que mostró Lisbet Soto Hernández, quien recordó que antes con 20 CUC "se formaba tremenda fiesta, ahora con 500 solamente puedes comprar un cake chiquito".

"Es triste, sin embargo, es la realidad, lucharon por eliminar el USD y ahora cuántas monedas tenemos y ninguna la proporciona el sistema cubano para adquirir los productos", enfatizó Dayanay Godinez.

El CUC fue una de las dos monedas oficiales de Cuba, juntamente con el peso cubano. Empezó a circular en 1994 y en noviembre de 2004, el Banco Central terminó la circulación del dólar en Cuba.

Con la implementación de la Tarea Ordenamiento, en enero de este año, se dio de plazo hasta junio para que saliera por completo de circulación, lo que trajo como resultado una inflación económica que supera el seis mil por ciento en el mercado informal.

