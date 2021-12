Fallece una persona en accidente de tránsito ocurrido en carretera de Santiago de Cuba

Fallece una persona en accidente de tránsito. Foto © Facebook/JL Lc

Una persona resultó fallecida en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes en la carretera que une a la ciudad de Santiago de Cuba con el puerto de Boniato.

La persona que resultó muerta es una mujer, quien viajaba de copiloto en una moto cuando fue atropellada por un ómnibus que se dio a la fuga, según publicación del usuario que se identifica en Facebook como JL Lc, quien comparte la imagen de la fallecida en medio de la carretera, cubierta con una sábana.

Por esa imagen, igual se infiere que el accidente ocurrió en horas de la madrugada de este lunes.

Facebook/Accidentes Buses y Camiones por más experiencia y menos víctimas!

La publicación del usuario no aporta más detalles sobre la persona fallecida, ni del conductor de la moto, que igual se observa en la foto volcada en la carretera.

En los comentarios de los seguidores del grupo ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!, donde igual se comparte esta noticia, el mismo usuario explica que el conductor del ómnibus rozó a la moto y después se dio a la fuga.

Otros usuarios opinaron que “es muy grave no prestar ayuda a un accidentado. Eso el tribunal lo lleva a punta de lápiz…quizás el guagüero no se percató que los rozó. No es para justificar nada, pero puede pasar. E.P.D. esa víctima del accidente”.

“Ese está embarcado. En Cuba es fuertemente penalizado la negación de auxilio”. “Deben darle años de cárcel y retirarle de por vida la licencia, porque un accidente puede ocurrir, que ojalá no sucediera, pero dejar tirado un ser humano, sin socorrerlo para darle los primeros auxilios… Ese que abandonó a esa persona no tiene familia y no le importa nada, qué gran sufrimiento para la familia de la señora. Dios le dé fuerza a esa familia”. “A ese sí le deberían meter 110 años por abandono de desvalidos”, opinaron otros internautas.

A pocos días de que concluya el último mes del año, los accidentes de tránsito siguen ocurriendo casi a diario en todo el país, con saldos de personas fallecidas, otras lesionadas, además de los daños materiales, según los reportes que se comparten en redes sociales.

Este viernes se reportó el accidente de un auto de turismo en el que viajaban cinco personas en las inmediaciones del poblado Boca de Camarioca, en Cárdenas, provincia de Matanzas. El hecho dejó un fallecido y cuatro heridos.

Pocos días antes un conductor quedó en estado crítico luego de estrellarse su automóvil contra un árbol en la carretera Bayamo-Manzanillo, en la provincia de Granma.

También el lunes anterior cerca del malecón del municipio villaclareño de Caibarién se volcó un vehículo Hyundai Elantra de nueva adquisición.

Según datos del Ministerio de Transporte, durante los primeros nueve meses de 2021 se registraron 350 muertes en accidentes de tránsito y más de 3,700 lesionados en Cuba, además de 5,612 accidentes en la vía pública.