Accidente en Caibarién deja vehículo Hyundai Elantra de nueva adquisición volcado en la carretera

El vehículo siniestrado y un modelo idéntico arribado recientemente a Cuba Foto © Facebook / Accidente Buses & Camiones - Transtur

Un accidente ocurrido cerca del malecón del municipio villaclarense de Caibarién dejó en la madrugada de este lunes un vehículo Hyundai Elantra de nueva adquisición volcado en la carretera.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro o el estado de los ocupantes del vehículo. “Desconozco las causas. Lo seguro es que tenemos un Hyundai menos para el cierre del día”, indicó un usuario del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

En la fotografía compartida por el usuario se observa el estado en el que quedó el vehículo luego del accidente, volcado en el borde de la carretera, con la carrocería abollada y las ruedas mirando al cielo.

En los comentarios, otro usuario compartió la imagen del mismo vehículo, justo en el momento del accidente, ocurrido cuando todavía era de noche, en la madrugada de este lunes.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Es un Hyundai Elantra. No llevan ni tres meses en Cuba”, indicó otro usuario, llamando la atención sobre el modelo del vehículo, que coincide con los recientemente adquiridos por el régimen cubano para la renta de autos de turismo.

“Son unas naves. Es una lástima verlos así; es lo último en tecnología de autos en Cuba. Son lo máximo”, aseguró otro internauta, afirmando haber probado uno de estos nuevos modelos recién llegados a la isla.

Captura de pantalla Facebook / Transtur

“Empezó el Elantra a caer. No cumple ni dos meses de explotación y cuidado no sea hasta de los que entraron la semana pasada”, dijo por su parte otro de los usuarios del grupo de Facebook, refiriéndose a la llegada a la isla de dos barcos transportadores de vehículos con cerca de 800 vehículos del fabricante surcoreano cada uno.

A mediados de octubre, la agencia estatal cubana Transtur renovó su flota de automóviles con la compra de dichos vehículos para brindar servicios de renta al turismo en la isla, según indicó la propia entidad en redes sociales.

A través de Facebook, Transtur compartió imágenes de las nuevas adquisiciones en un contexto marcado por una crisis económica en el país que afecta, entre otras cosas fundamentales, el sector del transporte.

El buque Glovis Corona, que navega bajo la bandera de Corea del Sur, salió el 9 de septiembre del puerto de la ciudad de Pyeongtaek. En su recorrido recaló en Panamá y luego estuvo varios días en Estados Unidos, primero en el puerto de Freeport (Texas) y luego en Mobile (Alabama). Tras llegar a La Habana partirá rumbo a Veracruz, México.

El recorrido de la embarcación, que atracó en Estados Unidos antes de arribar a Cuba, provocó que Agencias federales de este país iniciaran una investigación sobre las operaciones de la embarcación surcoreana Glovis Corona.

Según declararon a CiberCuba fuentes gubernamentales, la investigación involucra al Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Guardia Costera (USCG), y a la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento del Comercio, y está enfocada en verificar si la transportación de los automóviles hacia Cuba violó las regulaciones del embargo estadounidense.

"Se está reuniendo toda la información vinculada a las actividades de esta embarcación en puertos estadounidenses para comprobar que se cumplieron los procedimientos marítimos y comerciales establecidos... Es una investigación muy exhaustiva", dijo una fuente vinculada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pidió anonimato.

Sin embargo, este miércoles se hacía pública la noticia de que otro buque de la compañía surcoreana Hyundai Glovis Co., Ltd (el Glovis Comet) arribaba al Puerto de La Habana en medio del silencio oficial, sin que ninguna autoridad o institución oficial se pronunciara al respecto.

Vehículos Hyundai Elantra desembarcados recientemente en el Puerto de La Habana. Facebook / Autos Diplomáticos en Cuba

En esta ocasión, el transportador de vehículos asiático partió de su origen el 5 de noviembre, pasando luego por Panamá, Santo Domingo y Jamaica, antes de calar en el puerto de La Habana, según reveló el traking de la web vesselfinder.com.

“¡Qué descaro! ¿Por qué no cogieron ese dinero para arreglar los hospitales y escuelas? El pueblo no tiene qué comer y ustedes posteando esos tarecos”. “Tres meses y no quedará ni uno; no hay carro que aguante. Primero arreglen las carreteras”, indicaron internautas ante la noticia del arribo de la primera embarcación con el lote de autos coreanos.

“¿En serio no les da pena publicar esto? No le demuestren más al pueblo lo poco que les importa, al menos no suban estas estupideces que niños se están muriendo en los hospitales porque, según ustedes, no hay dinero y están en la quiebra, así que tengan vergüenza y no renueven más carros para los extranjeros y compren ambulancias para los cubanos”, dijo otro usuario indignado.