Javier Bardem se defiende de las críticas por interpretar a un cubano

Javier Bardem Foto © Captura de video de YouTube de Late Night with Seth Meyers

El actor español Javier Bardem ha defendido su interpretación de Desi Arnaz, el cubano al que se le considera un pionero de la televisión estadounidense de la década de los 50.

Bardem, de 52 años, salió al paso a las críticas de quienes no consideran adecuado que haya sido él el escogido para recrear la vida de la estrella cubanoamericana en la película "Being the Ricardos", que coprotagoniza junto a la australiana Nicole Kidman.

"Soy actor, y eso es lo que hago para ganarme la vida: trato de ser personas que no soy. ¿Qué hacemos con Marlon Brando interpretando a Vito Corleone? ¿Qué hacemos con Margaret Thatcher, interpretada por Meryl Streep? ¿Daniel Day-Lewis interpretando a Lincoln? ¿Por qué ocurre esta conversación con personas con acento? Tienes tu acento. Ahí es donde perteneces. Eso es complicado", dijo en entrevista con The Hollywood Reporter.

Muchos no están de acuerdo en que sea un español quien interprete a un cubano, sobre todo porque en Estados Unidos viven muchos actores naturales de la Isla que podrían haber asumido el personaje de Arnaz.

En opinión de Bardem, algunas personas reaccionan a roles específicos basados ​​solamente en el idioma.

"¿Dónde está esa conversación con gente de habla inglesa haciendo cosas como El último duelo, donde se suponía que eran franceses en la Edad Media? Está bien, pero yo, con mi acento español, ¿soy cubano? Lo que quiero decir es que si queremos abrir la lata de gusanos, abrámosla para todos. (...) Todos deberíamos empezar a no permitir que nadie juegue contra Hamlet a menos que hayan nacido en Dinamarca", recalcó.

El actor, ganador de un Oscar, relató que para este rol aprendió a tocar la batería y los tambores, pues Arnaz además de actor era músico.

"El papel vino a mí, y una cosa que sé con certeza es que voy a dar todo lo que tengo ", dijo.

Tenía en común con el cubano el haber llegado a Hollywood como un actor de habla hispana a quien le preocupaba que su acento lo definiera.

"Es la energía de alguien que tiene que pertenecer. Y hacer que todos entiendan que solo porque es extranjero, no hay que meterlo en una caja", aseguró.

"Being the Ricardos" es un drama biográfico que cuenta la historia de la relación romántica y profesional de la pareja formada por el cubano Desi Arnaz y su esposa, la actriz Lucille Ball, quienes revolucionaron la televisión en Estados Unidos con la serie "I Love Lucy".

El filme de Amazon Studio se estrena este martes en Amazon Prime Video, tras hacerlo en los cines el pasado 10 de diciembre.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.