Madre de adolescente cubano preso dice que seguirá luchando por su libertad "hasta las últimas consecuencias"

Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente cubano Jonathan Torres Farrat, denunció las violaciones que el régimen está cometiendo contra los derechos de su hijo menor de edad, quien se encuentra preso por participar en las protestas del 11 de julio.

En un video difundido en su muro de Facebook, Bárbara declaró que el gobierno se está ensañando con su situación porque ella envió una carta firmada por 100 personas, en la que exponía las arbitrariedades e injusticias cometidas contra su hijo, quien solo tiene 17 años.

"Mientras me le sigan violando los derechos a mi hijo, lo voy a seguir denunciando", afirmó.

La angustiada madre relató que el martes, Jonathan debió haber sido llevado al cardiólogo, como estaba previsto, y no lo hicieron, ni tampoco le permitieron salir al patio a hacerle una llamada telefónica que ella esperaba.

"¿Qué es lo que quiere el gobierno conmigo, declararme la guerra? No me voy a callar, y esto va a llegar hasta las últimas consecuencias", advirtió.

La mujer dijo que la amenazaron con acusarla penalmente por el delito de sedición, a lo cual ella replicó que ni se va a callar ni a dejar de luchar por la liberación de su hijo.

"Mi voz no me la vas a bloquear. Mientras tengas a Jonathan Torres Farrat, no me vas a bloquear la voz, que es lo único que me queda. Yo nunca he pedido nada más que los derechos de mi hijo, y desde que está preso todos se los has violado. No me voy a callar", aseguró.

La madre del adolescente cubano, quien llegó a hacer una huelga de hambre en protesta por la situación de su hijo, ha expresado que va a luchar no solo por su hijo, sino por cada detenido en el país.

"Este país me ha dado tanto, pero tanto dolor, que ya esto no es solo por mi hijo ni por los menores presos, esto es por todas las injusticias que se están haciendo en este país, que yo prometí que las iba a denunciar", aseguró el pasado sábado.

"Por cada crueldad que le hagan a mi hijo yo voy a seguir denunciado. No me voy a callar. Aunque logre liberar a mi hijo, por cada persona que esté presa por el 11J voy a seguir denunciando", añadió.

Bárbara hizo una directa para visibilizar otros casos de personas que están presas por manifestarse contra el régimen.

"Las madres que nos estén escuchando vamos a unirnos, por favor. Ellos solos allá dentro los van a matar. Después van a decir que murieron de una enfermedad o de una tuberculosis. Van a inventar 25 mil pretextos", argumentó.