Madre de adolescente cubano preso por el 11J depone huelga de hambre

La cubana Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, detenido por participar en las protestas del 11 de julio, anunció que abandonaba la huelga de hambre que inició días atrás para exigir la libertad de su hijo.

En un video difundido en el muro de Facebook del usuario En Cuba dicen, Bárbara explicó que terminó su ayuno por miedo a perder a su madre, una anciana con varios padecimientos y a quien la situación de su hija y su nieto le ha provocado nuevos problemas de salud.

"Hoy por la tarde empezó con un dolor de cabeza, no me había querido decir nada para no preocuparme, de momento empezó a sangrar por la nariz. Me asusté, salí corriendo con ella para el médico. De tanto sangramiento tenía los principios de un derrame cerebral, tenía casi 300 de presión, pero bueno, gracias a Dios la lograron estabilizar y no le llegó a dar el derrame", relató.

Entre lágrimas, la mujer contó que su madre sentía mucha impotencia y preocupación por la huelga de hambre que ella estaba haciendo, y que no se lo había querido decir porque sabía que lo hacía por su nieto, que está preso.

"Al ver que mi mamá estaba tan preocupada, de que estos hijos de la gran madre están a punto de matar completa a una familia, fue por lo que decidí dejar la huelga de hambre. Porque no voy a seguir teniendo a mi mamá con la preocupación, de contra que su nieto está preso, no voy a dejar que tenga miedo de tener que enterrar a su hija", subrayó.

El actor y activista político identificado como Danielito Tri Tri estaba de visita en casa de Bárbara cuando su madre se sintió enferma debido al estrés que sufría ante la huelga de su hija y la prisión de su nieto.

"Bárbara ha depuesto su huelga de hambre por el pánico que le provoca perder a su mamá. (...) Por favor, si a alguien en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba le queda algo de empatía dé la orden, no de combate, sino de liberar a ese muchacho. Con una llamada de ustedes basta. Están acabando con la salud de esa familia...", pidió en su Facebook.

La madre de Jonathan pidió disculpas a todos los que la apoyaron, y señaló que aunque no logró su objetivo de sacar a su hijo de la cárcel, seguirá denunciando su caso y luchando por su liberación.

"Aquí hay Bárbara pa' rato. Voy a seguir dándole tremendo chucho a este gobierno. Tengo nada más que un objetivo, no voy a descansar hasta que no vea a mi hijo Jonathan Torres Farrat, que es menor de edad, fuera de prisión. Se los juro por lo más sagrado", recalcó.

Bárbara Farrat estuvo tres días sin ingerir alimentos en protesta por la situación de Jonathan, de 17 años.

El pasado sábado confesó que tenía miedo de que le sucediera algo en la prisión.

"Sigue acosando a mi hijo la Seguridad del Estado en la prisión y a mí en mi hogar. Tal vez yo, como persona, no le importo a este país, pero, gracias a todo el que comparte mi historia, sí y por esa razón es que no me dejan de acosar", dijo.

El lunes 6 de diciembre, la mujer anunció que comenzaría una huelga de hambre y de sed el sábado 11 para pedir la excarcelación del joven.

"Yo me pongo en huelga de hambre el día 11 porque el día 10 es la visita del niño, y quiero personalmente decirle que no sé si yo pueda ir a otra visita, informárselo", declaró entonces a CiberCuba.

A los pocos días, denunció que la Seguridad del Estado la había amenazado con negarle la entrada a la cárcel a visitar a su hijo si continuaba haciendo publicaciones en las redes sociales.

Jonathan es uno de las 1,315 personas detenidas en Cuba por participar en las manifestaciones contra el gobierno ocurridas el 11J, según el listado de la organización jurídica independiente Cubalex.

De esa cifra, más de 600 siguen en prisión, incluidos más de 10 menores de 18 años.