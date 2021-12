Boxeador cubano Arlén López desmiente al INDER: "No traicioné ni a mi equipo, ni al pueblo, ni al país"

Arlen López y su entrenador en un combate Foto © Jit Deporte Cubano / Twitter

El boxeador cubano Arlen López desmintió las declaraciones hechas por el comisionado nacional de ese deporte, acerca de la causa de su exclusión de la lista de los 10 atletas nacionales más destacados de 2021.

El púgil guantanamero, quien en los juegos olímpicos de Tokio se alzó con la medalla de oro en los 81 kilogramos, no fue incluido entre los mejores deportistas del país, como castigo por no haber querido asistir al Campeonato Mundial de Belgrado, según explicó Alberto Puig de la Barca dijo al portal digital Jit.

"Hubo consenso al considerar que su error atentó contra el compromiso del equipo, y como medida educativa no fue avalada su presencia en esa relación, aun cuando tiene el altísimo mérito de haber conquistado su segundo oro olímpico", concluyó el comisionado.

La respuesta del boxeador ante las palabras del funcionario no se hicieron esperar.

En un extenso texto compartido en su muro de Facebook, que ya no está publicado, Arlén aclaró que no pudo ir al Mundial de Belgrado en octubre porque se contagió de coronavirus, pero que en ese momento la comisión de boxeo lo entendió y nadie le informó que lo sacarían de la lista de los mejores del año.

El joven calificó de "injustificable" la medida tomada con él, porque su ausencia al evento no fue por rechazo a los intereses deportivos de Cuba y mucho menos al boxeo.

"Mi ausencia en el Mundial se conoce perfectamente que fue por la pandemia. Desgraciadamente la pandemia logró alcanzarme y para ese entonces no fui la misma persona, no fui el mismo atleta, no me sentía ni remotamente en las condiciones que demostré en los Juegos Olímpicos de Tokio. Quise imponerme a esas dificultades, a esos malestares, pero no soy invencible ni soy un súper humano", aclaró.

Foto: Captura de Facebook / Arlen López Cardona

Según el púgil, les planteó su situación al jefe técnico y a los entrenadores, quienes supuestamente entendieron su caso. Se tomó la decisión de que no participaría en el Mundial ya que no podía prepararse en óptimas condiciones, algo que el propio comisionado aceptó.

"Otra cosa que quiero dejar bien claro es que, estando yo en Guantánamo de vacaciones, se me hizo la oferta de si quería participar en el Mundial, pero yo, como deportista que soy, claro que la acepté y más que eso, ya que se sabía el valor económico que representaba ese evento. Aún teniendo muchos problemas personales desde hace ocho años sin resolver, dejé a mi familia una vez más atrás y me incorporé al centro de entrenamiento, donde fue que me atrapó la pandemia", señaló.

Foto: Captura de Facebook / Arlen López Cardona

"Así sucedieron las cosas. Vuelvo y repito que yo no traicioné ni a mi equipo, ni al pueblo, ni al país, yo tuve un problema de salud que gracias a Dios ya estoy completamente recuperado y listo para la tercera corona olímpica. Pero, repito, tuve un problema de salud y lo presenté, regresé a mi casa con la respuesta de que todo estaba bien, no que estaba excluido de ningún evento y mucho menos de entre los mejores atletas del año", añadió.

Por último, Arlén recordó que siempre ha dado el paso cuando le ha hecho falta a su equipo y al sistema deportivo.

"Mis méritos y mis logros son con sacrificio, no son regalados. Yo merecía, o merezco, ese puesto porque me lo gané y aporte al boxeo y al país, (además de) ser una gloria más del deporte y un gladiador de verdad", aseguró.