Camila Cabello lleva sus raíces latinas a la Casa Blanca para cantar "I'll be home for Christmas"

Camila Cabello Foto © Instagram / Camila Cabello

La cantante cubana Camila Cabello llevó sus raíces latinas a la Casa Blanca para el especial navideño de In Performance at the White House Spirit of the Season (PBS), un show presentado por la actriz Jennifer Garner que contó con las actuaciones musicales de otros artistas como Jonas Brothers o Andrea Bocelli.

Para este especial musical que tuvo lugar en la Casa Blanca, la intérprete de éxitos como "Havana" o "Don't go yet" interpretó una versión mariachi de "I'll Be home for Christmas" acompañada de una banda de mariachi, Herencia de México. Una actuación con la que rinde homenaje a su herencia mexicana.

"Es un honor tan increíble actuar de nuevo en la Casa Blanca. Les deseo a todos unas maravillosas vacaciones con sus seres queridos", escribió junto al vídeo de su interpretación del clásico navideño.

Para la ocasión, la artista apostó el color estrella de estas fiestas: el rojo. Camila lució con un conjunto de Marco Morante con guantes incluidos de este color que le sentaba fenomenal.

La cubana también interpretó esta canción en el especial navideño de Michael Bublé conocido como Christmas in the city, donde interpretó esta versión mariachi del villancico.

"Quería rendir homenaje a mi herencia mexicana con esta versión navideña de I’ll be home for Christmas, Luis MiRey lo hizo primero y en español, pero quería llevarlo a una audiencia que normalmente no llega a escuchar la belleza de la música de mariachi. Mucho amor a México y por la música bella de mi país! ¡Feliz Navidad! Espero que disfruten este cover que ya está disponible en Amazon music!", comentó al compartir un fragmento de esta especial actuación en Instagram.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.