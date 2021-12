Madre de manifestante del 11J en La Güinera: "Le están pidiendo 20 años como si fuera un asesino"

María Luisa Fleita Bravo, la madre de un joven de 31 años detenido en Cuba, denunció que la fiscalía pide a su hijo 20 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio La Güinera.

La mujer, residente en de Arroyo Naranjo, envió un video a CiberCuba donde afirma que Rolando Vázquez Fleita, en la compañía 10 de la prisión de Valle Grande, está siendo juzgado como si se tratara de un asesino o un violador.

"Por manifestarse le piden 20 años de cárcel como si fuera un asesino, como si fuera un violador. Él es el sostén mío, me estaba ayudando a reparar la casa y mira lo que le están haciendo", expresó.

Dijo que tras la detención del manifestante ella estuvo tres meses sin verlo porque las autoridades le impidieron visitarlo.

"No me lo dejaban ver. Ahora cuando lo veo me dice: mamá me están pidiendo 20 años", expresó.

Fleita Bravo pide ayuda para lograr la liberación de su hijo y afirma que el mundo entero tiene que saber lo que están haciendo con los jóvenes en Cuba.

"Hay muchas madres que estamos desesperadas y que necesitamos que le den libertad a nuestros hijos", subrayó.

También pidió a las iglesias evangélicas pronunciarse por los presos del 11J.

Vázquez Fleita aparece en el listado elaborado por la ONG Cubalex donde hasta el momento se han confirmado 1335 arrestos contra personas vinculadas a las protestas antigubernamentales.

En ese documento se asegura que el joven de La Güinera, donde la policía mató a uno de los manifestantes, tiene una petición fiscal de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición.