Donald Trump defiende eficacia de las vacunas anticovid: "Las personas no mueren cuando se vacunan"

Donald Trump en entrevista con Candace Owens Foto © Captura de video / Twitter

El expresidente Donald Trump defendió la eficacia de las vacunas contra el Covid-19 en una entrevista con la popular "vloguera" conservadora Candace Owens: "Las personas no mueren cuando se vacunan", afirmó.

La joven presentadora entrevistó al exmandatario en el programa "Candace" del Daily Wire, donde intentó socavar la confiabilidad de los productos elaborados para combatir la enfermedad.

Cuando Owen le dijo que "más personas murieron a causa del virus en 2021 que en 2020, incluso con la vacuna administrada", Trump se apuró a responder: "Mire, los resultados de la vacuna son muy buenos, y si se contagia, es en una forma muy menor".

"Las personas no mueren cuando se vacunan", subrayó.

Trump también defendió como un mérito la "velocidad increíble" de cómo se desarrollaron las vacunas durante su administración gracias a los convenios con compañías farmacéuticas privadas.

"No se me ocurrió una vacuna, sino tres vacunas. Todas son muy, muy buenas. Se me ocurrieron tres de ellos en menos de nueve meses. Se suponía que tomaría de cinco a 12 años", expresó.

El expresidente, quien en una entrevista con el expresentador de Fox News Bill O’Reilly confirmó que había recibido la vacuna de refuerzo contra el Covid-19, señaló que no obstante, está en contra de los mandatos de vacunas y el uso obligatorio de máscaras.

"La gente tiene que tener su libertad", apuntó.

La actual secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, retuiteó el jueves un clip de la entrevista: "Solo voy a hacerme eco del expresidente Trump aquí sobre la seguridad y eficacia de las vacunas", dijo en un tuit.

De acuerdo con la funcionaria, el presidente Joe Biden reconoció que Trump envió una "señal importante a muchos estadounidenses sobre la importancia de recibir la inmunización".

Estados Unidos está lidiando actualmente con un aumento de infecciones por coronavirus a medida que la variante omicron se ha afianzado en todo el país.

Las autoridades sanitarias han dicho que el aumento de los casos los tiene alarmados y que temen que se produzca una explosión de infecciones a raíz de los contactos sociales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.