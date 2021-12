Trump recurre al Tribunal Supremo para no revelar mensajes vinculados al asalto al Capitolio de EE.UU.

Donald Trump / Asalto al Capitolio de Washington Foto © Wikipedia / Captura de video NBC News

El expresidente Donald Trump recurrió al Tribunal Supremo para impedir la divulgación de sus mensajes vinculados al asalto al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.

La solicitud del mandatario –de 229 páginas– surge luego de que el tribunal de apelaciones allanara el camino el 9 de diciembre para la entrega de cientos de páginas de documentación al comité parlamentario que investiga el asalto al Capitolio, donde murieron cinco personas.

El Comité Especial de la Cámara de Representantes prevé evaluar qué papel han desempeñado Trump y sus colaboradores en el ataque a la sede del Congreso donde murieron cinco personas.

Sin embargo, la institución dio a Trump un plazo de 14 días para apelar ante la Corte Suprema.

El exmandatario presentó la apelación de inmediato para impedir que sean reveladas unas 700 páginas de registros, invocando el llamado “privilegio ejecutivo” que beneficia a los expresidentes.

El diario The New York Times explicó que el caso hará evidente un choque constitucional sobre el alcance de tal privilegio, y plantea cuestiones constitucionales novedosas sobre la separación de poderes y el poder de un presidente que ya no está en el cargo.

Los abogados del expresidente argumentaron que este tenía el derecho constitucional de proteger los materiales del Congreso aunque Joel Biden estuviera de acuerdo.

“El desacuerdo entre un presidente en ejercicio y su predecesor de un partido político rival es novedoso y destaca la importancia del privilegio ejecutivo y la capacidad de los presidentes y sus asesores para dar y recibir de manera confiable consejos completos y francos, sin preocuparse de que las comunicaciones sean liberadas para cumplir con un objetivo político”, dijeron los abogados de Trump al tribunal.

Por su parte, la abogada de la Casa Blanca, Dana A. Remus, dijo que el Congreso está examinando el asalto al Capitolio “provocado y avivado por quienes juraron protegerlas, y la conducta bajo investigación se extiende mucho más allá de las deliberaciones típicas sobre el desempeño adecuado de las responsabilidades constitucionales del presidente”.

“Las protecciones constitucionales del privilegio ejecutivo no deben usarse para proteger, del Congreso o del público, información que refleje un esfuerzo claro y aparente por subvertir la Constitución misma”, subrayó.

La lucha por los documentos, que actualmente están en manos de los Archivos Nacionales, surgió luego de una demanda que Trump presentó contra los Archivos y la comisión para impedir la divulgación de los registros hace algunos meses.

Se trata de cientos de documentos, unas 700 páginas, que incluyen registros de actividades, horarios, notas de discursos y tres páginas de notas manuscritas del entonces jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows.

Si el tribunal sigue sus prácticas habituales, se pronunciará sobre la solicitud de Trump en las próximas semanas. Los abogados del magnate insistieron en que se bloquee la publicación de los papeles mientras los jueces deciden.

Una decisión que se niegue a bloquear la publicación de los registros sepultaría el caso del Capitolio, consideró NYT.

Biden hará una declaración pública en el aniversario del ataque al Capitolio por parte de los partidarios de Trump el próximo 6 de enero.

Ese día de 2021 decenas de personas violaron la seguridad del recinto para impedir el nombramiento de Biden como nuevo presidente del país, presuntamente alentados por Trump, quien simultáneamente daba un incendiario discurso en la Casa Blanca.