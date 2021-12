Muere la escritora estadounidense Joan Didion, autora de libro sobre el exilio cubano en Miami

Joan Didion Foto © Captura de video / Netflix "El centro cede"

La escritora y periodista estadounidense Joan Didion, autora de un importante libro sobre el exilio cubano en Miami, falleció este jueves a los 87 años a consecuencia del Parkinson.

La información fue confirmada al diario The New York Times por Paul Bogaards, ejecutivo de la editorial Knopf, quien representaba a la periodista y novelista californiana.

Según el periódico, Didion murió en su casa de Manhattan, Nueva York, por complicaciones asociadas a la enfermedad que la aquejaba desde hace algunos años.

La autora de Según venga el juego y El año del pensamiento mágico es considerada una de las pioneras del llamado Nuevo Periodismo y una figura insoslayable de las letras estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX.

Ejerció el periodismo en revistas como Vogue, Mademoiselle o National Review, y se convirtió en una de las voces fundamentales de la renovación del periodismo narrativo en Estados Unidos.

Didion forma parte de la revolución estilística que supuso ese Nuevo Periodismo, y junto a Tom Wolfe, Hunter S. Thompson o Gay Talese, fue una de las firmas que contribuyó a transformar la forma en que se escribían los artículos de prensa mediante el empleo de técnicas narrativas propias de las novelas.

Entre los libros de no ficción de esta gran cronista se encuentran Salvador (1983) y Miami (1987), donde no solo hace un retrato de una ciudad, sino “un estudio magistral de la inmigración y el exilio, la pasión, la hipocresía y la violencia política”.

“Esta cuestión del idioma era curiosa. El sonido del español era común en Miami, pero también lo era en Los Ángeles y Houston, e incluso en las ciudades del noreste. Lo inusual del español en Miami no era que se hablara con tanta frecuencia, sino que se escuchara con tanta frecuencia. (...) En Miami, el español lo hablaban las personas que comían en los restaurantes, los dueños de los autos y los árboles, lo que marcaba, a nivel socioauditivo, una diferencia considerable. Los exiliados que se sentían aislados o desclasados ​​por el idioma en Nueva York o Los Ángeles prosperaban en Miami”, dice un fragmento del libro sobre Miami.

En 1979 publicó el libro de ensayos The White Album; mientras en la novelística Didion es recordada por novelas como Play It as It Lays (1970), A Book of Common Prayer (1977), Democracy (1984) y The Last Thing He Wanted (1996).

La escritora nació en 1934 en Sacramento, California, y pasó sus últimos años de vida en su apartamento en Greenwich Village, Nueva York.

En 2012, fue condecorada con la Medalla Nacional de Humanidades, la cual recibió de manos del entonces presidente Barack Obama.