Actriz mexicana Silvia Pinal hospitalizada por coronavirus

Silvia Pinal y su hija Alejandra Guzmán Foto © Twitter/ Alejandra Guzmán

La actriz mexicana de 90 años Silvia Pinal fue hospitalizada este jueves por coronavirus según refirió su familia, que se mantiene optimista ante la evolución de la artista, conocida como la “Diva de México”, quien además posee completo su esquema de vacunación.

La cantante Alejandra Guzmán, hija de Pinal, afirmó que “mi mamá es muy fuerte”, luego de que esta fuera internada, primero con síntomas de hipotensión y luego a causa de su contagio con COVID- 19.

“Está muy leve su cuadro de COVID, gracias a Dios (...) Yo creo que esto [el contagio] fue desde el fin de semana y mi mamá es muy fuerte y el doctor está pendiente.(...) Tenemos que esperar y se le va a hacer un tratamiento para el COVID y para esperar a ver si se le pone un marcapasos”, añadió Alejandra.

Otra de sus hijas, la también actriz Silvia Pasquel relató que “en la noche cuando llegamos estaba mi mamá en terapia intensiva y luego la pasaron a una habitación. Estaba como siempre muy animosa, muy bromista y fue ahí cuando nos dijeron que la prueba de COVID-19 había sido positiva”.

En los últimos tiempos la legendaria actriz del Cine de Oro mexicano ha presentado complicaciones de salud. En junio de este año, ingresó al hospital a causa de alteraciones en su presión arterial. La familia de la artista dijo que no había más razones para alarmarse, pues los exámenes eran de rutina y no se quedó internada.

Incluso, regresó a la pequeña pantalla con el personaje de la abuela de la protagonista en una nueva versión del cuento infantil Caperucita y el Lobo Feroz. También asistió a un homenaje que le realizaron por su trayectoria artística.

“No encuentro palabras en mis dientes para agradecerles su cariño, las molestias, los empujones. Ustedes siempre han sido muy cariñosos conmigo y realmente no tengo otra cosa más que agradecerles. Me siento tan feliz, me siento tan cerca de Dios, creo que este momento no lo olvidaré nunca”, declaró en el evento.

Silvia Pinal es una de las actrices más emblemáticas de México. A lo largo de su carrera, trabajó con Pedro Infante, Germán Valdés (Tin Tan), Gabriel Figueroa y Emilio Fernández, entre muchos otros. En su filmografía sobresalen también tres películas en las que fue dirigida por el ícono del cine español Luis Buñuel: El ángel exterminador, Simón del desierto y Viridiana.

