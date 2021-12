Los mensajes de los famosos cubanos esta Navidad

Reguetoneros Osman García y Jacob Forever con sus familias Foto © Instagram de los artistas

Este 2021 casi llega a su fin y, como cada diciembre, los famosos cubanos están celebrando la Nochebuena y esperando la Navidad junto a sus seres queridos.

Sus mensajes de felicitación y buenos deseos ya inundan las redes sociales. Hermosas postales familiares, posados navideños o buenos deseos son la elección de las celebrities cubanas en esta fecha.

Mientras que algunos han decidido fotografiarse delante del árbol que adorna sus hogares, otros han aprovechado la cena de Nochebuena para inmortalizarse frente en la mesa o compartir dulces estampas familiares con los suyos.

Camila Arteche

"Hoy quiero darte las gracias por todas las veces que me has alentado a reflexionar sobre temas que no me eran tan cercanos. Por los mensajes, comentarios de apoyo, peticiones para hablar sobre asuntos que también me tocaban en ese momento. Quiero darte las gracias por las veces en que me sacaste de mi zona de confort; incluso por las palabras de odio, pues hasta de ellas recibí la energía que me hizo crecer. A ti que me lees y me acompañas, feliz navidad, feliz año nuevo y que todo tus sueños se hagan realidad".

Iraisel Pintueles y Daniela Muñoz

"Jamás permitas que los problemas de tu vida te aparten de Dios…Yo ya no quiero entender, me conformo con sentir…FELIZ NAVIDAD, PRÓSPERO AÑO NUEVO y QUE DIOS NOS DÉ SABIDURÍA PARA COMPRENDER ESTA VIDA…SALUD Y AMOR PARA TODOS".

Dayami La Musa

"Feliz Navidad, que pasen un día hoy en familia, lleno de amor y felicidad...a mí me hubiera gustado estar con toda la mía pero la vida nos lleva por diferentes caminos, donde quiera que estén que les llegue todo mi amor y buenos deseos... que Santa Claus les traiga muchos regalos y sobre todo que les llegue la bendición, la salud y mucha prosperidad. Merry Christmas Family".

Descemer Bueno

"¡Felices fiestas a todos! ¡Bendiciones y toda la luz de este mundo!".

Livia Brito

"Mis #BebesDeLuz les deseo que pasen una Feliz Navidad a lado de sus seres queridos. Es tiempo para dar, tiempo para compartir y tiempo para amar".

Laura Treto

"Se me ha anchado la cara, me ha crecido la panza… mi cuerpo cambia mucho pero aquí estamos esperando ese verdadero amor, el cambio más grande de vida".

Osmani García

"Que tengan la mejor navidad junto a sus familias y les llegue el mejor año de sus vidas este próximo 2022 Salud a todos en casa de nuestra parte".

Jacob Forever y La Dura

"Felices fiestas para todos".

Pollito Tropical

"Un mes con muchas cositas bellas".

