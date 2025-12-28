Influencer cubano invita a ancianos sin recursos a almuerzo navideño en restaurante privado

El creador de contenidos de temas culinarios Ydalgo Martínez volvió a poner el foco en la realidad más dura de la Cuba actual al compartir en sus redes sociales un gesto sencillo que revela, a la vez, una profunda carencia social.

En un video difundido en Instagram, el hombre aparece conversando con ancianos que en las calles de La Habana y extendiéndoles una invitación que para muchos resultó casi impensable: sentarse en un restaurante a compartir un almuerzo navideño.

En una de las escenas más conmovedoras, Martínez pregunta a una señora cuándo fue la última vez que comió en un local gastronómico. La respuesta resume décadas de precariedad: "Ya tengo 70, y yo tenía como 16 años". Ese intercambio da la medida de la exclusión que viven numerosos adultos mayores en la Isla, para quienes una comida fuera de casa dejó de ser una posibilidad hace mucho tiempo.

El influencer explicó que la iniciativa surgió con el propósito de "regalar un momento feliz" y provocar sonrisas en fechas tradicionalmente asociadas a la unión familiar y la celebración.

Para ello contó con el apoyo del restaurante Castasytal, situado en Centro Habana, un negocio privado dedicado a la alimentación saludable y al respeto por el entorno natural.

Según dijo, la idea era compartir una tarde en la que se honraran la vida, la naturaleza y la dignidad humana, ofreciendo a personas humildes un espacio donde sentirse respetadas y valoradas, y "abrazar el día de la vida, las Navidades y el fin de año".

Las imágenes muestran un ambiente de cercanía, conversaciones tranquilas y agradecimiento sincero.

"Fue una tarde hermosa, real, inolvidable, con gente sencilla, sonrisas sinceras y con la certeza que cuando compartimos sanamos el alma", expresó Martínez tras dialogar con los invitados.

Más allá del gesto solidario, la acción deja en evidencia una realidad incómoda: la creciente pobreza y el abandono que golpean a amplios sectores de la población.

En un país donde la inflación y la escasez han convertido la mesa diaria en un reto, iniciativas como la de Ydalgo Martínez, junto a otras que involucran a pequeños negocios privados y a comunidades religiosas, se han vuelto la única vía para que muchos ancianos y personas sin recursos puedan celebrar la Navidad con un mínimo de dignidad.

La existencia misma de estos actos de caridad revela el vacío que deja un Estado incapaz de garantizar condiciones básicas de alimentación y bienestar a sus ciudadanos más vulnerables.

Lo ocurrido con Castasytal no es un caso aislado.

En La Habana, el 24 de diciembre restaurantes y artistas independientes también salieron a las calles a entregar comidas gratuitas, intentando paliar una situación que el discurso oficial suele minimizar.

Negocios como El Guajirito repartieron decenas de raciones, mientras músicos e influencers se sumaron con donaciones y acompañamiento.

Todos coincidieron en que la realidad se ha endurecido al punto de que, sin estas iniciativas, muchos no tendrían absolutamente nada que llevarse a la boca en fechas tan significativas.

"La situación cada día se endurece más, pero cada cubano debería tener derecho a disfrutar de una cena de Nochebuena", explicaron los organizadores en un video compartido en redes sociales.

Estas escenas no solo retratan un acto de bondad, sino que también funcionan como una denuncia implícita.

En Cuba, donde la vejez se vive entre carencias y soledad, y el acceso a la comida se ha vuelto un privilegio, el gesto de invitar a unos ancianos a almorzar en un restaurante se convierte en un recordatorio de cuánto ha fallado el sistema en proteger a quienes más lo necesitan.