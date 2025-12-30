Flor de Cuba se sincera tras comprarle una casa en Cuba a su madre: “No han sido días felices para mí”

La influencer Flor de Cuba volvió a abrir su corazón en redes sociales con un video en el que compartió una mezcla de emociones: la satisfacción de haber ayudado a su madre en Cuba y, al mismo tiempo, la tristeza que la ha acompañado durante estas fechas navideñas.

“Quisiera decirte que estoy motivada, que estas fechas son festivas y que me siento lo mejor del mundo, pero la verdad es que no. No han sido días felices para mí”, confesó Flor, visiblemente afectada. Explicó que extraña a su familia y a sus hijos, y que la Navidad, más que alegría, le ha despertado una profunda nostalgia.

Aun así, quiso encontrar refugio en lo cotidiano. “Para tratar de entretenerme y olvidarme de las emociones negativas, me puse a cocinar. Llevaba días sin hacerlo y extrañaba las rutinas hogareñas”, dijo. En el video se le ve ordenando su casa, preparando comida y retomando pequeñas actividades que, según contó, le ayudan a calmar su mente.

“Un truco para cuando sientas estrés mental: recoge en casa. Te va a dar la paz que no tienes en tu cabeza. Si afuera no hay orden, adentro tampoco”, reflexionó. La creadora de contenido también aprovechó el momento para generar material nuevo y conectar con su audiencia, aunque reconoció que ha estado “un poco perdida”.

Entre los gestos que más ilusión le provocaron estuvo comprarle muebles y cosas nuevas a su mamá para su casita en Cuba, algo que calificó como un acto de amor y gratitud. “No me importa gastar dinero en eso, porque es el futuro y la vejez de mi mamá”, aseguró.

Flor contó además que al día siguiente acudió a su sesión de terapia, acompañada por su pareja, Alex, quien la llevó en auto porque ella no sabe manejar. “He estado un poco desconectada, por eso les hago este video para ponerlos en contexto”, concluyó, dejando claro que incluso en los días difíciles sigue apostando por la honestidad y por compartir su proceso con quienes la siguen desde hace años.

Pese a todo, este final de año ha sido de muchos cambios para Flor. Hace apenas unas semanas se mudó de Kentucky a Miami, una etapa que comenzó con un duro golpe: tuvo que ser operada de urgencia por un embarazo ectópico, una experiencia que, según confesó, la marcó profundamente. Aun así, ha sabido levantarse con fuerza y cerrar el año en alto, consolidándose como una de las vendedoras cubanas más exitosas en TikTok Shop, donde sus transmisiones en vivo generan miles de ventas y la han convertido en una de las creadoras más queridas de la plataforma.