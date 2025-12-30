Déficit energético supera los 1,700 MW y mantiene apagones generalizados en Cuba

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa atravesando una situación crítica este 30 de diciembre de 2025, con apagones durante las 24 horas del día y un déficit de generación que supera los 1,700 megawatts (MW) en el horario de mayor demanda, según informó la Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con la publicación, el horario del mediodía se prevé una afectación de 950 MW, mientras que en el pico nocturno el déficit alcanzará los 1,760 MW, manteniendo cortes prolongados del servicio eléctrico en todo el país.

Publicación de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Apagones continuos y cifras en aumento

El parte oficial indica que el día anterior el servicio estuvo afectado durante las 24 horas, con una máxima afectación de 1,882 MW a las 18:20 horas, incluso fuera del horario de mayor demanda, lo que refleja la fragilidad extrema del sistema.

A las 06:00 de la mañana, la disponibilidad del SEN era de apenas 1.420 MW, frente a una demanda de 2,100 MW, lo que ya provocaba una afectación inmediata de 650 MW. Para el horario del mediodía, las autoridades reiteraron que la afectación se elevaría nuevamente hasta los 950 MW.

Centrales fuera de servicio y falta de combustible

Entre las principales incidencias reportadas se encuentran averías en unidades clave del sistema termoeléctrico, incluyendo:

Unidad 5 de la CTE Mariel

Unidad 2 de la CTE Felton

Unidad 6 de la CTE Renté

A ello se suman mantenimientos programados en la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica mantienen 656 MW fuera de servicio, mientras que la falta de combustible continúa siendo uno de los factores más determinantes de la crisis. Según el reporte:

93 centrales de generación distribuida están fuera de servicio, con 754 MW afectados

108 MW indisponibles en la Central Fuel de Moa

35 MW fuera de servicio en la Patana de Melones

142 MW indisponibles por falta de lubricante

En total, 1,039 MW están fuera del sistema por problemas asociados al combustible.

Energía solar insuficiente para cubrir el déficit

Aunque el gobierno destacó la producción de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos, que generaron 3,339 MWh con una potencia máxima de 630 MW en el horario de la media, esta contribución sigue siendo insuficiente para compensar la caída de la generación térmica.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario de máxima demanda, las autoridades prevén la recuperación de 150 MW en motores de generación distribuida, actualmente fuera de servicio por falta de combustible. Aun así, el panorama sigue siendo crítico.

Se estima una disponibilidad de 1,570 MW frente a una demanda máxima de 3,300 MW, lo que dejaría un déficit de 1,730 MW y una afectación real de hasta 1,760 MW durante el pico nocturno.

La persistencia de apagones prolongados vuelve a impactar la vida cotidiana de millones de cubanos, afectando la conservación de alimentos, el acceso al agua, la atención médica y el descanso, sin que se vislumbre una solución estructural a corto plazo.