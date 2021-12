Camila Cabello vende la mansión donde vivió con su ex Shawn Mendes

Camila Cabello Foto © Instagram/ Camila Cabello

La cantante cubanoamericana Camila Cabello anunció la venta de la mansión en Los Ángeles, donde vivió con su ex, Shawn Mendes, en varios cientos de miles de dólares por encima del precio inicial.

La espectacular casa de estilo mediterráneo, ubicada en las famosas colinas del Sunset Strip de Hollywood, fue comprada por una persona que prefirió quedar en el anonimato y dijo estar encantada con la villa de cuatro habitaciones y una enorme piscina de agua salada, según el sitio de People en Español.

La intérprete de "Havana" pedía 3,95 millones por la residencia, que incluye también un estudio de grabación con la más avanzada tecnología y una cocina gourmet, pero el nuevo dueño pagó 4,3 millones; una ganancia de 350,000 dólares para la artista de 24 años.

En el anuncio de venta, la mansión estaba descrita como un espacio "romántico y opulento", preparado para convertirse en "un sofisticado y auténtico lugar para una experiencia de vida privada, tranquila y zen". Entre otros lujos, el comprador podrá disfrutar de sonido estéreo, cámaras de seguridad, alarma e intercomunicador pre-cableado por todo el hogar. Así como un cuarto de lavado en el garaje y un baño de visitas en el corredor.

Hace apenas un mes, Camila terminó su relación con el también intérprete Shawn Mendes. La cubana y el canadiense dijeron en un comunicado de prensa que su vida como pareja estaba llegando al final, aunque continuarían siendo mejores amigos.

Sin embargo, la artista ha tenido un espectacular 2021, que cerró con su participación en el especial navideño de "In Performance at the White House Spirit of the Season", donde interpretó una versión de "I'll Be home for Christmas" acompañada por una orquesta de mariachis, en homenaje a sus raíces latinas.

La cantante también anunció que será telonera de la famosa banda británica Coldplay, en tres conciertos que realizará la agrupación en Latinoamérica en 2022. Camila participará en las presentaciones del 18 de septiembre en Bogotá (Estadio El Campín), Lima el 20 de ese mismo mes (Estadio Nacional) y el 23 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Asimismo pudo probar suerte como actriz en el nuevo remake de Cenicienta, un musical dirigido por Kay Cannon y escrito por James Corden, que contó con una banda sonora con canciones de la cubana y de la estrella de Broadway y Frozen, Idina Menzel, además de otros artistas internacionales.

Esta versión del clásico de la literatura infantil de los Hermanos Grimm presentó a una princesa empoderada, con un giro diferente a las otras películas basadas en el tradicional cuento para niños.

Camila también dedicó tiempo en su agenda para hablar de su origen cubano y mostrar su solidaridad con el pueblo y los artistas de la isla. De manera particular se pronunció contra el gobierno cubano y la represión que desató contra los manifestantes del 11J.

