Explota moto eléctrica en Banes y desata incendio en una vivienda

Vídeos relacionados:

Una motorina eléctrica explotó este martes en el patio de una vivienda ubicada en la Avenida de Cárdenas, en el municipio de Banes, provincia de Holguín, y desató un incendio que movilizó al Cuerpo de Bomberos en horas del mediodía, según informó Radio Banes.

Vecinos del lugar alertaron a los bomberos, quienes acudieron de forma efectiva y lograron controlar la situación en pocos minutos.

No se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo quedó totalmente destruido.

Captura de Facebook/Radio Banes.

Las imágenes del incidente muestran la motocicleta completamente carbonizada, con solo el chasis metálico y la rueda delantera reconocibles, mientras efectivos identificados con la inscripción «BOMBEROS CUBA» en sus uniformes aplicaban agua sobre los escombros calcinados.

La estructura del patio donde ocurrió la explosión —con techo de láminas metálicas y paredes de láminas corrugadas— quedó severamente dañada y ennegrecida por el fuego.

Las autoridades locales acudieron al lugar para brindar apoyo a los afectados.

El incidente en Banes se suma a un patrón alarmante de incendios provocados por explosiones de motos eléctricas en toda Cuba. Solo nueve días antes, una moto eléctrica se incendió en La Habana mientras cargaba tras un apagón, atribuido a fluctuaciones de voltaje y fuga térmica en la batería.

En Villa Clara, entre enero y octubre de 2025, se registraron 32 incendios provocados por motos eléctricas, con pérdidas materiales estimadas en 95 millones de pesos cubanos, según datos del Cuerpo de Bomberos de esa provincia divulgados por la Agencia Cubana de Noticias. De esos siniestros, 20 ocurrieron dentro de viviendas, 10 en la vía pública y dos en instituciones estatales.

En la propia provincia de Holguín se registraron incendios similares en viviendas en julio y octubre de 2025.

El caso más grave a nivel nacional ocurrió en Camagüey el 30 de julio de 2025, cuando la explosión de baterías de motorinas durante un apagón dejó al menos cuatro muertos y tres heridos.

Los factores de riesgo identificados por el Cuerpo de Bomberos cubano incluyen la carga prolongada de baterías por más de siete u ocho horas, las fluctuaciones de voltaje tras apagones —que provocan sobrecargas y el fenómeno de fuga térmica en baterías de litio—, el uso de extensiones eléctricas deterioradas, baterías reparadas informalmente y equipos no certificados.

La crisis eléctrica que vive Cuba, con apagones frecuentes y prolongados, agrava significativamente estos riesgos: las reconexiones bruscas de corriente pueden desencadenar sobrecargas en baterías ya debilitadas, convirtiendo cada motorina en un peligro potencial dentro del hogar.

Un bombero cubano advirtió en enero de 2025 que dejar la batería cargando toda la noche eleva considerablemente el riesgo de sobrecalentamiento e incendio, una práctica extendida entre los propietarios de motorinas en la isla.