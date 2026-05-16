No es casual: Denuncian negocio de parqueo de motos dentro de Hospital Materno en Camagüey

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Una fotografía difundida este sábado en redes sociales muestra la Sala de Cuidados Perinatales del Hospital Ginecobstétrico Universitario Provincial Ana Betancourt de Mora, en Camagüey, convertida en estacionamiento de motocicletas eléctricas, en lo que apunta a ser un negocio organizado dentro del recinto hospitalario.

El periodista José Luis Tan Estrada publicó la imagen en X bajo el hashtag #TanteandoCuba, con una descripción que resume la magnitud del hecho: «Cuando piensas que ya lo has visto todo. La Sala de Cuidados Perinatales del Hospital Materno de Camagüey convertida en parqueo».

En la fotografía se distinguen al menos tres motocicletas estacionadas dentro del pasillo de la sala clínica, entre ellas una moto azul y una marca Bucatti en colores negro y rojo, sobre el piso de baldosas hospitalarias y entre paredes con azulejos blancos propios de un área médica.

Lo que hace más grave la denuncia no es solo el desorden, sino la hipótesis de que el uso de ese espacio responde a un negocio deliberado: alguien dentro del hospital estaría lucrando con el estacionamiento de vehículos en una zona de alta criticidad clínica.

Captura de Facebook

«Mientras recién nacidos y pacientes vulnerables necesitan un área estéril y protegida, entran motos y vehículos a una sala cerrada, aumentando el riesgo de infecciones», advirtió Tan Estrada.

Una Sala de Cuidados Perinatales atiende a recién nacidos y madres en el período inmediatamente anterior y posterior al parto, y exige condiciones estrictas de esterilidad por la alta vulnerabilidad inmunológica de sus pacientes. Introducir vehículos de motor en ese espacio representa un riesgo directo para las vidas más frágiles del sistema sanitario.

El hospital afectado es el principal centro materno-ginecobstétrico de la provincia. Su servicio de Neonatología fue reconocido en su momento como uno de los mejores del país, con más de 160 niños ventilados en un año y una sobrevida del 95,6%.

El hecho se produce en el marco de un deterioro acelerado de la sanidad en Camagüey. En abril, el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech acumuló nuevas denuncias por sótanos inundados, basura y tuberías oxidadas cerca de áreas quirúrgicas.

Ese mismo mes, los casos de hepatitis A en Camagüey encendieron alarmas con entre 30 y 40 positivos diarios según testimonios ciudadanos, mientras las autoridades negaban la existencia de un brote formal.

En febrero, el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció ante la agencia AP que el sistema de salud cubano estaba «al borde del colapso», admitiendo escasez de combustible para ambulancias, apagones en hospitales y falta de suministros.

Ese mismo mes, el Hospital Manuel Ascunce Domenech reconoció no tener norepinefrina —medicamento de primera línea para el choque séptico— tras la muerte de una joven de 26 años.

La primera cobertura de la sala convertida en parqueo documentó el hecho como una muestra del caos institucional. Ahora, la hipótesis de un negocio organizado añade una dimensión de corrupción deliberada: no es el colapso lo que explica las motos en la sala perinatal, sino el aprovechamiento lucrativo de un espacio que debería proteger vidas.