Al menos ocho manifestantes del 11 de julio vinculados a las artes firman sobreseimiento de sus procesos penales

Represión de la protesta del 11 de julio frente al ICRT Foto © Facebook Leonardo Fernández Otaño

Al menos ocho personas de las que se manifestaron el pasado 11 de julio frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), en La Habana, han firmado esta semana un sobreseimiento, lo cual significa que la Fiscalía ha cancelado los procesos penales en su contra.

El profesor e historiador Leonardo Fernández y el actor Daniel Triana difundieron la noticia en sus redes sociales, no sin dejar de expresar su inconformidad con este tratamiento hasta cierto punto privilegiado que han recibido, en un país donde más de 700 ciudadanos continúan en la cárcel por motivos asociados al estallido social de julio, según registros independientes.

"Acabo de firmar mi sobreseimiento por la manifestación del 11 de Julio frente al ICRT, pensé en no hacerlo público, pero creo que se lo debo a muchos", informó Fernández, el pasado jueves, en un post en Facebook.

El defensor de derechos humanos reconoció sentirse agradecido por todas las personas que le han apoyado, pero también triste, porque consideró que lo que le ha salvado es ser "blanco e intelectual".

"Los jóvenes de La Güinera no han tenido esa misma suerte y están siendo condenados a penas injustas y politizadas. A los tantos detenidos injustamente ese 11 de Julio, solo puedo recordar mi opción por permanecer, acompañar y escuchar. Saben que seguiré a su lado, por opción y por deber con ustedes", explicó el historiador.

Además, exhortó a las familias de presos políticos que aún guardan silencio a denunciar la situación que viven.

Al día siguiente, Triana dijo en sus redes que él también había accedido a un sobreseimiento. Pero, lejos de alegrarse, cuestionó los criterios del régimen para tratar a los distintos manifestantes.

"¿Por qué a mí me sobreseen la causa y a Jonathan Torres Farrat (de 17 años) lo mantienen preso? ¿Por qué a mí me arrestan 24 horas por protestar frente al ICRT y a Diubis Laurencio lo asesinan por la espalda? ¿Por qué a mí no me van a acusar por gritar LIBERTAD y a los muchachos de La Güinera les echan 15 años por hacerlo? ¿Por qué? ¿Las leyes para unxs sí y para otrxs no?", reclamó.

Triana calificó la justicia en Cuba como un juego de parchís, "plastilina", "un retablo de la Seguridad del Estado", que a su vez sigue "las órdenes del Partido Comunista de Cuba."

"Los jueces son marotes, los fiscales títeres de guante, los abogados títeres planos. La justicia en Cuba es el cubilete de la familia de Birán y sus acólitos. La justicia en Cuba no existe. Libertad inmediata para lxs más de 800 presxs políticxs en Cuba. No más impunidad. No más familias sufriendo. No más horror", expresó.

El tercer joven que ha hablado públicamente sobre su sobreseimiento ha sido el actor Reinier Díaz, en entrevista con el diario independiente 14ymedio, quien reveló que, al firmarlo en la estación policial de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución, preguntó acerca de los casos del dramaturgo Yunior García Aguilera y la curadora Solveig Font, que están fuera de Cuba y participaron en la protesta frente al ICRT, y ahí le respondieron que "con ellos dos la actitud era otra".

Sin embargo, ni Triana ni Fernando precisaron en sus redes algo muy importante: el tipo de sobreseimiento de sus procesos penales, pues entre los dos tipos de sobreseimiento que reconocen las leyes cubanas, el libre y el provisional hay una gran diferencia.

De acuerdo con un texto del jurista Eloy Viera, publicado en el medio independiente El Toque el pasado 27 de julio, el libre "tiene carácter definitivo e impide toda posterior actuación sobre los mismos hechos; surte los efectos de una sentencia absolutoria", mientras que el provisional "tiene carácter temporal y permite abrir de nuevo el proceso, siempre que surjan nuevos elementos o haya méritos para ello".

"El sobreseimiento libre —único que cumple con los estándares de quienes exigen libertad sin cargos— es aplicable en aquellos casos en los cuales la Fiscalía entienda que el hecho no es constitutivo de delito o que existen elementos que demuestren que los acusados no son responsables. Sin embargo, la decisión no solo depende de la Fiscalía, tiene que ser validada por un Tribunal. Por ello, para evitar el control judicial y para no tener que justificar las detenciones y limitaciones de derechos sufridas por los acusados, la Fiscalía raramente utiliza el sobreseimiento libre", especifica Viera.

Según su experiencia y dominio del tema, los fiscales cubanos, por lo general, emplean el sobreseimiento provisional. "Esta decisión no tiene que ser validada por jueces y de igual manera genera como efecto la excarcelación y la suspensión de la investigación. El sobreseimiento provisional es aplicable 'cuando no resulte suficientemente justificada la perpetración del delito o cuando, habiéndose cometido un delito, no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores o cómplices'", puntualiza.

Daniel Triana, en su publicación, señaló que un instructor penal, en la estación de Zapata y C, le dijo que su causa estará archivada "si me sigo portando bien", por lo que es posible que el sobreseimiento que haya recibido sea provisional, y no libre; pero no es una información que él tenga clara.

En declaraciones a CiberCuba, Triana dijo que su repulsión ante todo esto y el desconocimiento voluntario del aparato legal cubano le han llevado a "descuidar los detalles" de su proceso. "Primera vez que firmo un papel de ellos, y me arrepiento. No les pienso firmar uno más, Ni abogado tengo", indicó.

Con Fernández también conversó CiberCuba, para intentar esclarecer este punto, pero tampoco se mostró seguro acerca del tipo de sobreseimiento recibido. Explicó que consultó con un jurista cercano lo sucedido y él le dijo que debía ser provisional.

Ni a Fernández ni a Triana le entregaron una copia de dicho documento. Fernández incluso asegura que insistió para que se las concedieran, pero sus esfuerzos no tuvieron resultados. Ambos, además, confirmaron que los manifestantes Edel Carrero, Javier Pérez Rodríguez, Juan Carlos Sáenz Calahorra, Raúl Prado, y Gretel Medina, todos vinculados al mundo de las artes o intelectuales, han sido igualmente beneficiados con esta medida.

No obstante, Triana advirtió que Aminta Calzado, una muchacha que trabajaba en una tienda y se les unió ese día en su protesta, no ha firmado nada ni ha sido llamada por las autoridades.