Dayana Prieto a Díaz-Canel: Eres el culpable absoluto de que yo no pueda estar hoy con mi familia

La productora cubana Dayana Prieto y el gobernante Miguel Díaz-Canel Foto © Facebook / Dayana Prieto - Granma

La productora cubana Dayana Prieto se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel en un mensaje de Año Nuevo en el que le señaló como el culpable del exilio forzoso que se vio obligada a emprender en compañía de su esposo, el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera.

“Antes de poner las cositas alegres y la felicidad de llegar a un nuevo año, te quiero recordar Miguel Díaz-Canel Bermúdez que para mí, eres el culpable absoluto de que yo hoy no pueda estar con mi familia”, dijo Prieto en un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales.

Tanto Prieto como García Aguilera y sus familiares sufrieron una intensa represión que incluyó actos de repudio, campañas difamatorias en los medios de comunicación y amenazas de la Seguridad del Estado, luego de hacer pública la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N en Cuba.

El acoso del régimen totalitario cubano se acentuó en los días previos a la celebración de la marcha, haciendo que ambos activistas percibieran un peligro para su integridad física ante la violencia y el terror desplegado por el Estado cubano.

Ante el riesgo de ser detenidos y procesados, la pareja tomó la decisión de refugiarse en España, adonde llegaron el 17 de noviembre, en medio de una gran polémica y del regocijo de los represores del régimen.

Para la activista, Díaz-Canel es el culpable, no solo de su exilio y de la separación de su familia, sino “de que muchas familias cubanas hoy no tengan qué comer… y de que los cubanos que están en otros países y tienen abundante comida no puedan deglutir pensando en los suyos”.

“¿Tú y tu esposa podrán comer tranquilos hoy su lechón asado? ¿No les duele ni siquiera un pelo los niños que tienes privados de libertad en una cárcel fría e indecente?”, le preguntó Prieto al gobernante y primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

Con decenas de cubanos condenados de manera ejemplarizante por su participación en las históricas protestas del 11J, algunos de los cuales enfrentan penas que llegan a sobrepasar los 20 años de prisión; con más de 700 manifestantes encarcelados y centenares a la espera de juicio en sus viviendas, las Navidades de 2021 no entrañaron motivo de celebración para miles de familias y ciudadanos cubanos.

Con una decena de adolescentes menores de 18 años presos por ejercer su libertad de expresión durante las manifestaciones del 11J; con la inflación disparada, el desabastecimiento generalizado, la escasez de alimentos y medicinas, y la carne de cerdo desaparecida de los agromercados y con precios prohibitivos para muchas familias, los cubanos esperaron 2022 en medio de un escenario lóbrego y lleno de incertidumbres.

“Yo no quiero verles jamás a la cara ni a Díaz-Canel, ni a Liz Cuesta, ni a sus amigues... Porque una cosa es la política y otra muy distinta la deshumanización. Un amigo me dijo que sí se puede hacer política con amor. Yo no sé si es cierto eso, pero lo que sí se puede siempre es apostar por la dignidad humana”, aseguró Prieto indignada con la élite gobernante en la isla.

“En Cuba lo que tienen ustedes no es política, ni revolución, ni patriotismo. Es dictadura, abuso de poder, maldad, aberración, racismo, machismo...”, sentenció la activista que junto a su pareja se encuentra exiliada en España.

Para la joven, los dirigentes de la cúpula del régimen son personas inmorales, que exigen sacrificios al pueblo mientras viven desconectados de su realidad y rodeados de lujos y privilegios.

“Probablemente hoy tengan fiesta en su palacio y escucharán a Carlos Varela... Porque ya sé que lo que le está prohibido al pueblo es lo mismo que ustedes gozan”, añadió antes de desear un “feliz fin de año” a sus seguidores y desear a Díaz-Canel “que sea también el fin de tu desgobierno”.

“Toda la verdad en tus palabras”, comentó una usuaria, también exiliada. “Hoy mi madre quizás tenga para comer un pedazo de carne de puerco, por la mejor vida que gracias a mí y mi hermano tiene, pero desde ayer está llorando nuestra separación y nuestra distancia. Este es nuestro tortuoso camino. Creo en el karma y esos (…) hoy podrán comer bien, pero tanta injusticia ya les pasará la factura”, vaticinó.

Por su parte, García Aguilera, una de los rostros que marcaron el acontecer cubano en 2021, lamentó este viernes que hoy “muchas familias están lejos de sus seres queridos”, y recordó que hay “un montón de cubanos presos injustamente, y entre ellos, 14 niños”.

El dramaturgo reiteró que “mañana arranca el Doble-2 –año señalado como del cambio por la canción más popular en Cuba durante 2021, "Patria y Vida"– y puede ser el año que todos esperamos”, haciendo un llamado a “superar todas esas trampas” que mantienen divididos a los cubanos.

“En el año del Doble-2 los cubanos dignos tenemos el reto de superar todas esas trampas que nos mantienen divididos. Hay que pasar por encima de nuestras diferencias y trazar un plan común contra la mediocridad y el miedo. Ellos llevan décadas perfeccionando chismes, enredos y conspiranoias para mantenernos entretenidos en discusiones estériles. Lo contrario de Dictadura, es Democracia. Y debemos ser capaces de sumar a todos aquellos que se opongan al pensamiento único”, expresó el joven artista en un mensaje de cierre de 2021 en sus redes sociales.